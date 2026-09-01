Kiên quyết xử lý vi phạm, tạo chuyển biến bền vững về trật tự đô thị

ANTD.VN - Thực hiện các kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội và UBND xã Yên Lãng, Công an xã Yên Lãng đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân kiểm tra, tuyên truyền, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng địa bàn văn minh, an toàn, phục vụ nhân dân.

Công an xã Yên Lãng ra quân tuyên truyền, xử lý TTĐT,TTATGT

Tập trung xử lý những điểm dễ phát sinh vi phạm

Thực hiện Kế hoạch của thành phố Hà Nội về giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị”, xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; đồng thời triển khai Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 19-8-2026 của UBND xã Yên Lãng, Công an xã Yên Lãng đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng tập trung vào các tuyến đường 312, 308, đường Đê Đồng, đường liên thôn Thạch Đà 2 và đường liên thôn Bồng Mạc - những khu vực có mật độ phương tiện, hoạt động kinh doanh và sinh hoạt của người dân tương đối cao.

Cùng với kiểm tra, xử lý, Công an xã Yên Lãng chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân. Các hộ kinh doanh được nhắc nhở không sử dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán hoặc làm nơi tập kết hàng hóa, vật dụng gây cản trở giao thông.

Tuyên truyền đi đôi với kiên quyết xử lý vi phạm lập lại TTĐT địa bàn

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã tuyên truyền và tổ chức ký cam kết với 258 cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn về việc không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Đây được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến từ “xử lý” sang “tự giác chấp hành”, qua đó duy trì trật tự đô thị một cách bền vững.

Không chỉ dừng ở tuyên truyền, vận động, những trường hợp vi phạm cụ thể cũng được tập trung giải quyết. Lực lượng chức năng đã vận động, tổ chức tháo dỡ 33 trường hợp lắp đặt mái che, mái vẩy vi phạm và 5 lều lán tạm bằng khung sắt, mái tôn tại khu vực Trường Tiểu học Bồng Mạc.

Bên cạnh đó, 105 biển hiệu, biển quảng cáo không đúng quy định được người dân tự giác tháo dỡ; 45 hộ gia đình được vận động giải tỏa các chậu, bồn cây đặt lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Lực lượng chức năng cũng kiểm tra, xử lý các bục, bệ bê tông, vật cản, vật liệu xây dựng, mái che, mái vẩy, bạt và bảng quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Những kết quả trên đã góp phần từng bước trả lại sự thông thoáng cho các tuyến đường, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông và tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan, trật tự công cộng trên địa bàn.

Duy trì hiệu quả công tác lập lại trật tự đô thị

Song song với tuyên truyền, vận động, Công an xã Yên Lãng xác định việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm là yêu cầu cần thiết để duy trì hiệu quả công tác lập lại trật tự đô thị.

Việc xử lý vi phạm được thực hiện trên tinh thần nghiêm túc, đúng quy định, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt 1 trường hợp bán hàng hóa nhỏ lẻ không đúng quy định, với số tiền 450.000 đồng, theo điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP và Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND.

Trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử phạt 1 trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô, xe máy tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, với số tiền 250.000 đồng, theo điểm h khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Việc xử lý vi phạm được thực hiện trên tinh thần nghiêm túc, đúng quy định, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là các hộ kinh doanh và người tham gia giao thông.

Theo Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an xã Yên Lãng, lập lại trật tự đô thị không chỉ là việc xử lý những trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường mà còn hướng tới xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương trong cộng đồng dân cư. Khi người dân tự giác không dựng mái che, đặt biển quảng cáo, chậu cây, vật dụng hay tập kết hàng hóa trái quy định, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự đô thị sẽ được nâng lên, diện mạo địa bàn cũng ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Hoạt động ra quân lần này cũng góp phần khắc phục các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, bảo đảm tiêu chí đường thông, hè thoáng, chủ động phòng ngừa, hạn chế tình trạng ngập úng, đồng thời chỉnh trang cảnh quan, xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, phục vụ tốt hơn đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Tổ công tác tháo dỡ bảng biển gây mất mỹ quan

Đặc biệt, việc triển khai đồng bộ các biện pháp vào thời điểm trước thềm Quốc khánh 2-9 mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo diện mạo đô thị văn minh, trật tự, an toàn, phục vụ nhân dân vui Tết Độc lập.

Công an xã Yên Lãng đề nghị mỗi người dân, hộ gia đình và hộ kinh doanh tiếp tục nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không đặt vật cản, dựng mái che, mái vẩy, biển quảng cáo trái phép.

Trật tự, kỷ cương và diện mạo văn minh của địa bàn chỉ có thể được duy trì bền vững khi mỗi người dân cùng chung tay, đồng thuận và tự giác chấp hành. Đây cũng là cơ sở để Yên Lãng từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân.