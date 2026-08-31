Trang bị kỹ năng nghiệp vụ phòng cháy cho lực lượng dân phòng

ANTD.VN - Từ ngày 28 đến ngày 30-8, Đội CC&CNCH Khu vực số 36 tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho lực lượng dân phòng xã Ứng Thiên.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn ngay từ cơ sở.

Tham gia lớp huấn luyện có 380 thành viên là lực lượng dân phòng của 19 thôn trên địa bàn xã Ứng Thiên. Tại đây, cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 36 đã phổ biến, hướng dẫn các nội dung cơ bản về công tác PCCC và CNCH; trách nhiệm của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; nhận diện các nguy cơ cháy, nổ và phương pháp xử lý ban đầu khi có sự cố xảy ra.

Quang cảnh lớp tập huấn

Thông qua các nội dung trao đổi, hướng dẫn, học viên được củng cố kiến thức về công tác phòng ngừa cháy, nổ, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn PCCC tại địa bàn dân cư. Cán bộ huấn luyện cũng trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc thường gặp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giúp lực lượng dân phòng nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Báo cáo viên giới thiệu trách nhiệm của lực lượng dân phòng trong công tác PCCC&CNCH

Một trong những nội dung được Đội CC&CNCH Khu vực số 36 quan tâm hướng dẫn tại lớp huấn luyện là việc cài đặt và sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”. Cán bộ hướng dẫn đã trực tiếp giới thiệu về ứng dụng, đồng thời hỗ trợ học viên thực hiện các bước cài đặt, đăng ký và làm quen với các chức năng của ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Qua đó, mỗi thành viên lực lượng dân phòng không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH mà còn có thêm công cụ hỗ trợ trong công tác báo tin, phối hợp xử lý sự cố tại cơ sở.

CBCS Đội CC&CNCH Khu vực số 36 hướng dẫn học viên cài đặt APP báo cháy 114

Việc thường xuyên huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ trong công tác PCCC và CNCH có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ vững mạnh. Lực lượng dân phòng là những người trực tiếp bám sát địa bàn, có điều kiện phát hiện sớm các nguy cơ cháy, nổ, đồng thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi có yêu cầu.

CBCS Đội CC&CNCH Khu vực số 36 hướng dẫn sử dụng phương tiện PCCC

Học viên thực hành sử dụng phương tiện PCCC

Thông qua đợt huấn luyện, lực lượng dân phòng xã Ứng Thiên được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng, ý thức trách nhiệm và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, việc trang bị thêm kỹ năng sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH, nâng cao hiệu quả thông tin, báo cháy và xử lý các tình huống ngay từ cơ sở.

Đây cũng là hoạt động cụ thể nhằm tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với chính quyền cơ sở, xây dựng thế trận PCCC toàn dân, phát huy phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trên địa bàn.