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Sống ở Hà Nội

Những điểm miễn phí trông giữ phương tiện dịp nghỉ lễ 2/9

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P.V

ANTD.VN - Từ 17h ngày 31/8 đến hết 2/9, Hà Nội tổ chức trông giữ phương tiện miễn phí tại nhiều địa điểm nhằm phục vụ người dân vui chơi, tham quan dịp Quốc khánh.

Các điểm miễn phí trông giữ phương tiện như: Điểm trông giữ xe tạm thời tại dốc Ngọc Hà, phường Ba Đình; Điểm trông giữ phương tiện tạm thời dưới lòng đường các tuyến phố Ngô Quyền (đoạn từ nút giao Tông Đản đến nút giao Hai Bà Trưng), Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Lê Phụng Hiểu; Ô đất giáp Trường đại học Công nghiệp (được UBND thành phố giao tạm thời sử dụng để chống tái lấn chiếm), phường Tây Tựu.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Công ty cổ phần Đồng Xuân bố trí nhân lực thực hiện trông giữ phương tiện miễn phí tại các vị trí điểm trông giữ phương tiện tạm thời dưới lòng đường các tuyến phố Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân. Tổng Công ty Vận tải Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí nhân lực thực hiện trông giữ phương tiện miễn phí tại Bến xe Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa; Bãi đỗ xe tại ga Nhổn, phường Xuân Phương. Thành đoàn Hà Nội bố trí nhân lực thực hiện trông giữ tại khuôn viên Cung thiếu nhi Hà Nội, địa chỉ 36 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm.

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