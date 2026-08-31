Siết chặt an toàn giao thông trên các cây cầu trọng điểm, chủ động phòng ngừa tai nạn

ANTD.VN - Trước lưu lượng phương tiện lớn, tốc độ di chuyển cao, các cây cầu trọng điểm trên địa bàn Thủ đô luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng Hà Nội đang chủ động rà soát hạ tầng, tổ chức giao thông, tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm, qua đó phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ xa.

Rà soát từ hạ tầng, tổ chức giao thông

Nhật Tân, Thăng Long, Vĩnh Tuy, Thanh Trì… là những cây cầu huyết mạch, có vai trò kết nối khu vực nội đô với các huyện ngoại thành và các tỉnh, thành lân cận. Trước lưu lượng phương tiện lớn, tốc độ di chuyển cao, việc chủ động rà soát tổ chức giao thông, hoàn thiện hạ tầng và tăng cường xử lý vi phạm đang được lực lượng chức năng Hà Nội triển khai nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân.

Các cây cầu lớn trên địa bàn Hà Nội không chỉ đảm nhiệm vai trò kết nối giao thông giữa hai bờ sông Hồng mà còn là những trục giao thông đối ngoại quan trọng của Thủ đô. Hằng ngày, lượng lớn phương tiện ô tô, xe máy và các loại phương tiện khác lưu thông với mật độ cao, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Đặc thù lưu thông trên cầu là phương tiện thường di chuyển với tốc độ cao, trong khi không gian xử lý tình huống bị hạn chế. Chỉ một hành vi thiếu quan sát, chuyển làn đột ngột hoặc không giữ khoảng cách an toàn cũng có thể dẫn đến va chạm, tai nạn liên hoàn, gây ùn tắc kéo dài.

Đường Võ Chí Công hướng lên cầu Nhật Tân (Ảnh: Phan Anh)

Thực tế thời gian qua cho thấy, bên cạnh những yếu tố khách quan, vẫn còn tình trạng một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Một số trường hợp chạy quá tốc độ quy định, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước; đi không đúng phần đường, làn đường; chuyển làn đột ngột hoặc chuyển làn nhưng không có tín hiệu báo trước.

Những hành vi tưởng chừng đơn giản này tiềm ẩn nguy cơ rất lớn khi xảy ra trên cầu, nơi phương tiện lưu thông với tốc độ cao và mật độ lớn. Khi xảy ra sự cố, việc giải tỏa hiện trường cũng gặp nhiều khó khăn, dễ dẫn đến ùn tắc trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đi lại của người dân.

Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động tham mưu Công an thành phố phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị chức năng triển khai rà soát tổ chức giao thông tại các cây cầu trên địa bàn.

Trong đó, cầu Nhật Tân được xác định là khu vực trọng điểm triển khai trước. Lực lượng chức năng sẽ tập trung rà soát tổng thể hệ thống tổ chức giao thông, từ biển báo, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo khoảng cách, giới hạn tốc độ đến hệ thống sơn, kẻ đường và việc phân định phần đường, làn đường cho từng loại phương tiện.

Hệ thống báo hiệu đường bộ trên tuyến (Ảnh: Phan Anh)

Việc rà soát nhằm kịp thời phát hiện những bất cập trong tổ chức giao thông, bổ sung hoặc điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ cho phù hợp với tình hình thực tế, giúp người điều khiển phương tiện dễ quan sát, nhận biết và chủ động xử lý khi lưu thông qua khu vực cầu.

Cùng với hoàn thiện hạ tầng, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông cũng được lực lượng chức năng chú trọng. Việc nâng cao nhận thức, giúp người tham gia giao thông nhận diện rõ những nguy cơ và chủ động phòng tránh được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để hạn chế tai nạn.

Chấp hành nghiêm để phòng ngừa tai nạn

Sau thời gian tuyên truyền, hướng dẫn, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, hệ thống camera giám sát sẽ được khai thác hiệu quả để phát hiện, xử lý vi phạm qua hình thức phạt nguội, kết hợp với lực lượng tuần tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến cầu.

Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông được người dân phản ánh. Đây là một trong những kênh thông tin quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, kịp thời phát hiện những hành vi gây mất an toàn giao thông.

Trên cơ sở kết quả triển khai tại cầu Nhật Tân, phương án rà soát, tổ chức lại giao thông sẽ được tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và nhân rộng đồng bộ tại các cây cầu lớn khác trên địa bàn Thủ đô như Thăng Long, Vĩnh Tuy, Thanh Trì…

Bên cạnh các giải pháp từ phía cơ quan chức năng, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người tham gia giao thông vẫn là yếu tố có ý nghĩa quyết định trong việc bảo đảm an toàn trên các tuyến cầu.

Hình ảnh một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã từng xảy ra trên cầu Nhật Tân

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi lưu thông, đặc biệt trên các cây cầu, cần tuyệt đối tuân thủ giới hạn tốc độ; chủ động quan sát hệ thống biển báo, đèn tín hiệu và vạch kẻ đường; duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước để có đủ thời gian xử lý khi phát sinh tình huống bất ngờ.

Người điều khiển phương tiện cần đi đúng phần đường, làn đường; không chuyển làn đột ngột; trước khi chuyển làn phải quan sát kỹ và có tín hiệu báo trước theo quy định. Đồng thời, cần tập trung quan sát, không chủ quan, mất cảnh giác khi lưu thông trên cầu.

Cảnh sát giao thông xử lý tài xế xe đầu kéo di chuyển với tốc độ thấp, không đi vào bên phải theo chiều đi của mình trên cầu Thăng Long, gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh

Trong điều kiện mật độ phương tiện ngày càng gia tăng, việc xây dựng môi trường giao thông an toàn không thể chỉ dựa vào công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay, tự giác chấp hành của mỗi người dân.

Mỗi hành vi chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của chính mình mà còn hạn chế nguy cơ tai nạn, ùn tắc, góp phần xây dựng hình ảnh giao thông văn minh, an toàn trên các tuyến đường của Thủ đô.