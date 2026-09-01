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Sống ở Hà Nội

Cảnh sát giao thông Hà Nội hỗ trợ người thợ xây bị thương mắt về quê an toàn

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ANTD.VN - Sáng 1/9, quá trình tuần tra trên đường Tây Sơn, xã Đan Phượng, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9, Phòng CSGT, Công an Hà Nội kịp thời, phát hiện, giúp đỡ anh Hà Văn Thạch (SN 1986, quê Phú Thọ) kiệt sức, nằm gục trên xe máy bên đường.

Anh Thạch bị tai nạn lao động, rách 2/3 giác mạc mắt trái. Do hoàn cảnh khó khăn, không còn tiền mua thuốc, anh vẫn cố chạy xe máy về quê. Tuy nhiên, khi đến Đan Phượng, mắt sưng đau khiến anh không thể tiếp tục di chuyển.

Trung tá Nguyễn Anh Tú, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9, cùng tổ công tác đã đưa anh Thạch về trụ sở chăm sóc. Đơn vị hỗ trợ tiền thuốc, đồng thời thuê taxi đưa anh về Phú Thọ an toàn.

Hành động kịp thời của các chiến sĩ CSGT đã giúp người lao động gặp khó khăn có thêm sự hỗ trợ, ấm áp tình người trong dịp Quốc khánh 2/9.

Theo Video: BCA

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