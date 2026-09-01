Năm học mới, gần 650.000 học sinh tiểu học Hà Nội được tăng hỗ trợ bữa ăn bán trú

ANTD.VN - Năm học mới, học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập (không bao gồm cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) Hà Nội được hỗ trợ 28.000 đồng/học sinh/ngày, tăng 8.000 đồng so với năm học trước.

Học sinh tiểu học công lập và ngoài công lập Hà Nội được hỗ trợ bữa ăn bán trú 28.000 đồng/học sinh/ngày.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2025-2026, có 99,86% số cơ sở giáo dục tiểu học tổ chức hỗ trợ bữa ăn bán trú với hơn 633.000 học sinh được thụ hưởng, chiếm gần 84% tổng số học sinh tiểu học toàn thành phố.

Năm học 2026-2027, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học này.

Theo đó, học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập (không bao gồm cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) được hỗ trợ 28.000 đồng/học sinh/ngày, tăng 8.000 đồng so với năm học trước. Riêng sáu nhóm học sinh thuộc diện chính sách được hỗ trợ 40.000 đồng/học sinh/ngày, tăng 10.000 đồng/học sinh/ngày.

Với khoảng 650.000 học sinh tiểu học dự kiến ăn bán trú trong năm học 2026-2027, mức hỗ trợ tăng thêm tạo ra nguồn lực đáng kể để thành phố chăm lo bữa ăn học sinh.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết, Sở xác định rõ trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai thống nhất công tác bữa ăn học đường trên toàn thành phố. Sở đã thành lập tổ công tác chuyên trách, ban hành hướng dẫn gửi UBND các xã, phường và phối hợp với các đơn vị liên quan trong triển khai các nhiệm vụ.

Bắt đầu vào năm học, các nhà trường phải xây dựng, công khai thực đơn, bảo đảm phù hợp nhu cầu dinh dưỡng, đúng định mức; đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị tham gia tổ chức bữa ăn. Công tác tập huấn, hướng dẫn chuyên môn và kiểm tra cũng được tăng cường để các trường thực hiện thống nhất.

Sở yêu cầu 100% trường cập nhật thực đơn, nguồn gốc thực phẩm lên Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm Thành phố HanoiCheck đồng thời thành lập tổ tự giám sát an toàn thực phẩm có đại diện cha mẹ học sinh kiểm tra hàng ngày khâu giao nhận, chế biến thực phẩm và lưu mẫu.