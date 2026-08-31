Kịp thời hỗ trợ bé trai 11 tuổi đi lạc một tháng đoàn tụ với gia đình

ANTD.VN - Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy và hết lòng vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng, Hà Nội đã khẩn trương xác minh, tìm kiếm thông tin, giúp một bé trai 11 tuổi quê ở Thái Nguyên, rời nhà đi lạc từ ngày 31-7, trở về đoàn tụ an toàn với gia đình sau gần một tháng xa nhà.

Xúc động trước sự tận tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường, gia đình cháu bé đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với lực lượng Công an cơ sở đã giúp gia đình vượt qua những ngày tháng lo lắng, hoang mang.

Khoảng 14h ngày 30-8, Công an phường Láng tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một bé trai khoảng 11 tuổi đi một mình tại khu vực cổng Trường Đại học Ngoại thương. Cháu có biểu hiện mệt mỏi, không nhớ được địa chỉ nhà và cũng không cung cấp được thông tin liên hệ của người thân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã nhanh chóng có mặt, chủ động tiếp cận, trấn an tinh thần để cháu ổn định tâm lý. Đồng thời, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, từng bước xác minh nhân thân và tìm kiếm thông tin về gia đình cháu.

Từ những thông tin ít ỏi cháu cung cấp cùng các biện pháp xác minh, lực lượng Công an đã từng bước làm rõ thông tin về người thân và liên hệ với gia đình.

Giây phút đoàn tụ sau gần một tháng mòn mỏi tìm con – những lo âu, thấp thỏm cuối cùng nhường chỗ cho niềm hạnh phúc khi con trở về bình an trong vòng tay gia đình.

Theo chị N.T.T.T, mẹ ruột của cháu bé, con trai chị đã đi lạc từ ngày 31-7. Kể từ thời điểm đó, gia đình đã chạy ngược, chạy xuôi, tìm kiếm cháu ở nhiều nơi, từ các ngõ phố đến các tuyến xe buýt, với hy vọng mong manh rằng sẽ sớm tìm thấy con.

Bởi vậy, khoảnh khắc nhận được thông tin cháu đang được Công an phường Láng hỗ trợ và chuẩn bị trở về nhà đã mang đến niềm vui, sự nhẹ nhõm không gì có thể diễn tả hết. Sau gần một tháng xa gia đình, cháu bé cuối cùng đã được trở về trong vòng tay người thân.

Xúc động khi đón con trở về an toàn, gia đình cháu bé đã gửi thư cảm ơn tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng. Trong thư, gia đình bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, thái độ gần gũi và hết lòng vì Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an.

Thư cảm ơn gửi đến CBCS Công an phường Láng

Đối với gia đình, sự khẩn trương, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường không chỉ giúp cháu bé được trở về đoàn tụ với người thân mà còn mang đến niềm tin, sự yên tâm trong những ngày gia đình đang ở thời điểm hoang mang, lo lắng nhất.

Bức thư cảm ơn của gia đình cũng là sự ghi nhận chân thành đối với những việc làm thiết thực, đầy trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở. Đằng sau mỗi vụ việc được giải quyết là sự nỗ lực, tận tâm và tinh thần không quản khó khăn của những người chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Việc kịp thời hỗ trợ một cháu bé đi lạc trở về với gia đình có thể bắt đầu từ một tin báo của người dân, nhưng để biến tin báo ấy thành một cuộc đoàn tụ là cả quá trình trách nhiệm, kiên trì và tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng. Đó cũng là những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân: gần dân, sát dân, lắng nghe dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Qua vụ việc, Công an phường Láng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý và giám sát trẻ nhỏ, nhất là đối với những trẻ có hoàn cảnh hoặc tình trạng sức khỏe đặc biệt. Cha mẹ nên hướng dẫn trẻ ghi nhớ những thông tin cơ bản như họ tên, địa chỉ nhà, số điện thoại của cha mẹ hoặc người thân; đồng thời có thể trang bị cho trẻ các phương tiện nhận diện phù hợp để hỗ trợ việc xác minh, liên hệ với gia đình trong trường hợp trẻ không may đi lạc.