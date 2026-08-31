​Công an phường tìm thấy cháu bé 12 tuổi rời nhà suốt một tuần trong kỳ nghỉ lễ

ANTD.VN - Sau một tuần rời nhà đi lạc khiến gia đình tìm kiếm trong tuyệt vọng, cháu bé 12 tuổi đã được lực lượng công an phường Bạch Mai (Hà Nội) tìm thấy an toàn, bàn giao cho người thân trong những ngày nghỉ lễ.

Công an phường Bạch Mai tìm thấy cháu bé 12 tuổi bỏ nhà đi 1 tuần và bàn giao an toàn cho gia đình

Trụ sở công an trong những ngày nghỉ lễ 2-9 đón những vị khách đặc biệt trong không khí xúc động. Đó là giây phút anh T.T.Đ, trú tại phường Thanh Nhàn, Hà Nội, cùng người thân vỡ òa khi gặp lại cháu gái 12 tuổi sau 7 ngày mòn mỏi tìm kiếm.

​Trước đó, từ ngày 23/8, cháu P. (sinh năm 2014) bất ngờ rời khỏi nhà sau mâu thuẫn với gia đình. Suốt một tuần ròng rã, người thân chia nhau đi khắp các ngõ phố, bến xe buýt, dò hỏi bạn bè của cháu nhưng thông tin vẫn bặt tăm.

Nỗi âu lo đè nặng lên từng thành viên khi thời gian trôi qua ngày một lâu, bởi cháu còn nhỏ tuổi, chưa đủ khả năng tự chăm sóc và bảo vệ bản thân trước những rủi ro ngoài xã hội.

​Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bạch Mai đã lập tức cử cán bộ xác minh. Lực lượng công an cơ sở tiến hành rà soát kỹ địa bàn, trích xuất dữ liệu camera tại các tuyến đường xung quanh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thu thập đặc điểm nhận dạng.

Bằng tinh thần trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ Công an phường Bạch Mai đã nhanh chóng xác định được nơi ở của cháu bé và đưa về trụ sở. Tại đây, công an phường bố trí chỗ nghỉ, chuẩn bị đồ ăn nước uống và ân cần động viên để cháu ổn định lại tâm lý trước khi liên hệ gia đình đến đón.

​Nhìn thấy con cháu bình an vô sự sau những ngày dài hoang mang, anh T.T.Đ đã viết lá thư cảm ơn gửi cán bộ chiến sĩ Công an phường Bạch Mai vì sự tận tâm giúp đỡ nhân dân.

​Đáng chú ý, đây là vụ việc thứ hai liên tiếp được Báo An ninh Thủ đô ghi nhận trong thời gian gần đây về việc trẻ em lứa tuổi học sinh sau mâu thuẫn với gia đình đã bỏ nhà đi và được lực lượng công an kịp thời tìm thấy và đưa về đoàn tụ an toàn cùng gia đình.

​Từ các sự việc trên, lực lượng công an phát đi khuyến cáo tới các bậc phụ huynh cần quan tâm, sát sao hơn trong việc quản lý con em, đặc biệt trong các kỳ nghỉ lễ dài ngày khi trẻ được nghỉ học.

Ở lứa tuổi từ 10 đến 15 tuổi, tâm sinh lý các em có nhiều biến đổi, dễ nảy sinh hành động bột phát hoặc bị tác động bởi môi trường bên ngoài.

Gia đình cần thường xuyên trò chuyện, lắng nghe tâm tư của con trẻ, tránh tạo áp lực căng thẳng.

Đồng thời, phụ huynh cần trang bị cho trẻ kỹ năng ghi nhớ số điện thoại người thân và biết cách tìm đến trụ sở công an hoặc cán bộ làm nhiệm vụ trên đường để nhờ trợ giúp khi gặp sự cố.