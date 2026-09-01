Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập huấn nghiệp vụ an toàn cháy, nổ

ANTD.VN - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong đơn vị.

Hướng dẫn lực lượng PCCC cơ sở tự kiểm tra, vận hành các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đã được trang bị

Tham gia buổi tuyên truyền, tập huấn có khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ và nhân viên đang công tác tại cơ sở.

Tại chương trình, Thiếu tá Vương Văn Khôi, giảng viên Học viện Cảnh sát PCCC và CNCH, đã phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024; các quy định sửa đổi, bổ sung có liên quan đến công tác PCCC và CNCH có hiệu lực từ ngày 1/7/2026; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ cùng trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong tổ chức thực hiện các quy định về PCCC và CNCH.

Bên cạnh nội dung pháp luật, báo cáo viên tập trung truyền đạt các kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ tại nơi làm việc; kỹ năng thoát nạn an toàn, di chuyển người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu; quy trình tổ chức chữa cháy và phương pháp xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

Hướng dẫn kỹ năng di chuyển người bị nạn

Lực lượng PCCC cơ sở cũng được hướng dẫn quy trình tự kiểm tra các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được trang bị tại nơi làm việc; qua đó kịp thời phát hiện những nguy cơ mất an toàn, chủ động khắc phục và nâng cao khả năng sẵn sàng xử lý tình huống.

Ngay sau phần tuyên truyền lý thuyết, các học viên tham gia thực hành sử dụng một số phương tiện, dụng cụ PCCC và CNCH hiện có; tìm hiểu công năng, cách sử dụng và trực tiếp thao tác bình chữa cháy để xử lý tình huống cháy giả định.

Hướng dẫn cách sử dụng và thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay

Thông qua hoạt động tuyên truyền, tập huấn, cán bộ, chiến sĩ và nhân viên Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ tại nơi làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và khả năng xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố.

Thời gian tới, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cơ sở tổ chức tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng PCCC và CNCH; phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.