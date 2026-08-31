Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở kinh doanh lưu trú dịp Quốc khánh 2-9

ANTD.VN - Trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 18 cơ sở lưu trú trên địa bàn kết hợp tuyên truyền nhắc nhở tuân thủ quy định pháp luật.

Thượng tá Khuất Hồng Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm 2026 kéo dài 5 ngày, từ ngày 29-8 đến hết ngày 2-9, nên nhu cầu đi lại, tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng và lưu trú của người dân, du khách tại Hà Nội tăng cao.

Đánh giá đúng tình hình, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã chủ động triển khai các tổ công tác tập trung kiểm tra, hướng dẫn và nhắc nhở các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn thành phố thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH kiểm tra cơ sở lưu trú

Theo Thượng tá Khuất Hồng Sơn, trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, đơn vị đã kiểm tra 18 cơ sở, đồng thời tập trung hướng dẫn chủ cơ sở và nhân viên thực hiện nghiêm việc thông báo thông tin khách lưu trú; kiểm tra, rà soát hệ thống camera an ninh; lưu ý các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và an toàn tại cơ sở; khuyến cáo các cơ sở chủ động phối hợp với lực lượng Công an khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, kịp thời thông tin để xử lý các vấn đề phát sinh.

Việc kiểm tra, hướng dẫn được thực hiện theo hướng chủ động phòng ngừa, giúp các cơ sở kinh doanh lưu trú nâng cao ý thức trách nhiệm, tự kiểm tra và khắc phục những thiếu sót ngay từ đầu. Qua đó, hạn chế tối đa những sơ suất dù nhỏ có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong thời gian cao điểm nghỉ lễ.

Cùng với việc bảo đảm an toàn tại các cơ sở lưu trú, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH còn phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an các xã, phường tăng cường theo dõi tình hình tại những địa bàn, khu vực tập trung đông người; chú trọng các loại hình kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ phát sinh vi phạm và tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần để người dân và du khách có một kỳ nghỉ vui tươi, an toàn, thuận lợi.