Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội nắng nóng ngắn ngày, Trung bộ mưa giông

ANTD.VN - Trong hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc bộ kết thúc mưa giông, nắng nóng tái xuất. Trong khi đó, khu vực Trung bộ mưa giông xuất hiện và kéo dài vài ngày tới.

Ngày 31/8, khu vực Bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

Trong ngày hôm nay 1/9, khu vực Bắc bộ (ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Ngày 2/9, nắng dịu dần ở Bắc bộ.

Ngày 2/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55% .

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung bộ có khả năng duy trì đến khoảng ngày 3-4/9.

Bắc bộ tái xuất nắng nóng trong hôm nay và ngày mai 2/9

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Trong khi đó, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng, cao nguyên Trung bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 31/8 đến 3 giờ ngày 1/9 có nơi trên 80mm như các trạm Tân Long (Quảng Trị) 88mm, Bình Giáo (Gia Lai) 98,8mm,…

Hôm nay, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Đêm mưa giảm dần.

Chiều và tối ngày 1/9, khu vực cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.