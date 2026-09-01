Thu phí “quá giá” dịp 2-9, chủ bãi xe bị phạt 7,5 triệu đồng

ANTD.VN - Sáng 1-9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông phục vụ khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an phường Ba Đình (TP Hà Nội) đã phát hiện, xử lý một bãi trông giữ phương tiện có hành vi thu phí cao hơn mức quy định.

Khoảng 9h, tại khu vực ngã ba đường Điện Biên Phủ - Chu Văn An, giáp bãi xe ngầm Trung tâm Chính trị Ba Đình, Tổ công tác Cảnh sát trật tự Công an phường Ba Đình phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động thu phí trông giữ phương tiện tại một bãi xe trên địa bàn.

Ngay sau đó, tổ công tác Công an phường phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Ba Đình tiến hành kiểm tra, làm rõ hoạt động trông giữ xe tại đây.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bãi xe có hành vi thu giá trông giữ phương tiện cao hơn mức giá được quy định. Trước vi phạm này, cơ quan chức năng đã lập biên bản và xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản tại bãi xe vi phạm

Bãi xe nói trên đã được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức trông giữ phương tiện, việc thu phí đã xảy ra vi phạm khi mức thu thực tế cao hơn quy định.

Chủ bãi xe được xác định là anh Đ.Q.M. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức và thu phí trông giữ phương tiện.

Việc xử lý được thực hiện ngay trong thời điểm lượng người và phương tiện bắt đầu gia tăng tại khu vực trung tâm Thủ đô, khi Hà Nội bước vào cao điểm phục vụ người dân, du khách trong dịp Quốc khánh 2-9.

Theo Công an phường Ba Đình, những ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, khu vực quanh Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tuyến phố lân cận thường tập trung đông người. Cùng với yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, công tác quản lý các điểm trông giữ phương tiện cũng được lực lượng chức năng tăng cường.

Đặc biệt, tình trạng tự ý nâng giá trông giữ phương tiện vào các dịp lễ, Tết không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn làm ảnh hưởng đến trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh doanh dịch vụ. Các điểm trông giữ xe được cấp phép phải thực hiện đúng các quy định về giá, niêm yết công khai và thu đúng mức được phép; việc được cấp phép không đồng nghĩa với việc được tự ý điều chỉnh giá dịch vụ.

Từ vụ việc trên, Công an phường Ba Đình khuyến cáo các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn nghiêm túc chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt về giá dịch vụ trông giữ xe. Người dân khi phát hiện dấu hiệu thu phí bất thường có thể phản ánh tới lực lượng chức năng để được kiểm tra, xử lý.

Trong những ngày cao điểm Quốc khánh, Công an phường Ba Đình sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị và an toàn giao thông, phục vụ nhân dân và du khách trong dịp lễ 2-9.