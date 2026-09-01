Nhặt được tài sản, người phụ nữ tìm cách trả lại người đánh mất

ANTD.VN - Nhặt được chiếc điện thoại, ví cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, chị Trần Thị Tâm, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội, đã chủ động mang đến Công an phường bàn giao. Chỉ sau ít giờ tiếp nhận, lực lượng Công an đã xác minh, liên hệ và giúp người đánh rơi nhận lại đầy đủ tài sản.

Công an phường Phú Thượng trao lại tài sản cho chủ nhân

Khoảng 21h ngày 29/8/2026, Công an phường Phú Thượng tiếp nhận từ chị Trần Thị Tâm, trú tại Tổ dân phố Phú Gia 2, phường Phú Thượng, một số tài sản do chị nhặt được trên đường. Tài sản gồm 1 điện thoại Samsung, 1 ví màu nâu cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Thay vì tìm cách giữ lại hoặc chờ người đánh mất quay lại tìm kiếm, chị Tâm đã chủ động đem toàn bộ tài sản đến cơ quan Công an để bàn giao, với mong muốn sớm trả lại cho chủ nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ Công an phường Phú Thượng đã kiểm tra, rà soát thông tin có trong số giấy tờ được bàn giao, qua đó nhanh chóng xác minh được chủ nhân tài sản là anh Kiều Văn Trường, sinh năm 1998, trú tại xã Hòa Lạc, Hà Nội.

Công an phường đã chủ động liên hệ, thông báo cho anh Trường đến trụ sở để làm thủ tục nhận lại tài sản.

Đến 11h ngày 30/8, anh Trường có mặt tại trụ sở Công an phường Phú Thượng. Toàn bộ điện thoại, ví và giấy tờ bị đánh rơi đã được bàn giao đầy đủ cho anh.

Nhận lại tài sản sau nhiều giờ thấp thỏm, anh Trường không giấu được niềm vui. Anh cho biết, khoảng 19h ngày 29/8, trên đường di chuyển từ phố Thượng Thụy đến khu vực ngõ 353 An Dương Vương, anh không may đánh rơi điện thoại, ví cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Đến khi phát hiện tài sản bị mất, anh rất lo lắng bởi trong ví có nhiều giấy tờ cần thiết, trong khi chưa biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu. Vì vậy, khi nhận được thông báo của Công an phường Phú Thượng, anh bất ngờ và vui mừng.

Anh Trường gửi lời cảm ơn chị Trần Thị Tâm vì hành động đẹp khi nhặt được của rơi đã chủ động giao nộp cho cơ quan Công an; đồng thời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thượng đã nhanh chóng xác minh, liên hệ và hỗ trợ anh nhận lại tài sản.

Câu chuyện không lớn, giá trị tài sản cũng không phải điều đáng nói nhất. Điều đáng quý nằm ở cách ứng xử của người nhặt được tài sản và sự nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở.

Trong cuộc sống hằng ngày, một chiếc điện thoại hay chiếc ví bị đánh rơi có thể khiến người mất rơi vào tình cảnh khó khăn, nhất là khi bên trong có giấy tờ tùy thân, tài liệu cá nhân. Việc người dân chủ động giao nộp tài sản nhặt được cho cơ quan chức năng vì thế không chỉ giúp người mất sớm tìm lại tài sản mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh, trách nhiệm.

Hành động của chị Trần Thị Tâm là một nghĩa cử giản dị nhưng đẹp, thể hiện tinh thần “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống.

Với Công an phường Phú Thượng, việc nhanh chóng xác minh, tìm chủ nhân và trao trả tài sản cũng là một việc làm cụ thể thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”. Không chỉ giữ gìn an ninh, trật tự, lực lượng Công an cơ sở còn trực tiếp đồng hành, hỗ trợ người dân giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống, từ những việc tưởng như rất nhỏ.

Từ một chiếc ví, một chiếc điện thoại bị đánh rơi, một người dân có thêm niềm tin vào những điều tử tế; và từ một việc làm trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, vì dân tiếp tục được bồi đắp bằng những hành động cụ thể, thiết thực mỗi ngày.