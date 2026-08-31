An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Sống ở Hà Nội

Như thế nào là vùng cấm bay, hạn chế bay tại Cảng HKQT Nội Bài?

TN

ANTD.VN - Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài vừa đưa ra khuyến cáo quan trọng nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn hàng không. Theo đó, người dân và các tổ chức không được tự ý điều khiển flycam, UAV, phương tiện bay siêu nhẹ hoặc thả diều tại khu vực cấm bay và hạn chế bay liên quan đến sân bay khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định vùng bay đối với Cảng HKQT Nội Bài được xác định cụ thể:

gemini-generated-image-u04uouu04uouu04u.png

Vùng cấm bay (Áp dụng ở mọi độ cao): Được tính theo không gian hình chữ nhật quanh đường cất, hạ cánh. Phạm vi này kéo dài 15.000 m về hai phía tính từ ngưỡng đường cất, hạ cánh và mở rộng 5.000 m về mỗi bên tính từ đường tim của hai đường cất, hạ cánh ngoài cùng.

Vùng hạn chế bay (Áp dụng với độ cao dưới 120 m so với địa hình): Là khu vực tiếp giáp trực tiếp với vùng cấm bay. Ranh giới này được mở rộng thêm 5.000 m theo chiều dài và 3.000 m theo chiều rộng tính từ mép ngoài của vùng cấm bay.

Ranh giới vùng cấm và hạn chế bay được xác định chính xác bằng sơ đồ, tọa độ chuyên ngành theo Phụ lục Quyết định 18/2020/QĐ-TTg, tuyệt đối không tính đơn thuần theo tên hay địa giới hành chính của xã, phường.

Mọi hành vi tùy tiện thả diều hoặc vận hành thiết bị bay tại các khu vực nêu trên đều tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay nghiêm trọng và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Từ khóa:

#vùng cấm bay

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng