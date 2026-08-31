Như thế nào là vùng cấm bay, hạn chế bay tại Cảng HKQT Nội Bài?

ANTD.VN - Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài vừa đưa ra khuyến cáo quan trọng nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn hàng không. Theo đó, người dân và các tổ chức không được tự ý điều khiển flycam, UAV, phương tiện bay siêu nhẹ hoặc thả diều tại khu vực cấm bay và hạn chế bay liên quan đến sân bay khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định vùng bay đối với Cảng HKQT Nội Bài được xác định cụ thể:

Vùng cấm bay (Áp dụng ở mọi độ cao): Được tính theo không gian hình chữ nhật quanh đường cất, hạ cánh. Phạm vi này kéo dài 15.000 m về hai phía tính từ ngưỡng đường cất, hạ cánh và mở rộng 5.000 m về mỗi bên tính từ đường tim của hai đường cất, hạ cánh ngoài cùng.

Vùng hạn chế bay (Áp dụng với độ cao dưới 120 m so với địa hình): Là khu vực tiếp giáp trực tiếp với vùng cấm bay. Ranh giới này được mở rộng thêm 5.000 m theo chiều dài và 3.000 m theo chiều rộng tính từ mép ngoài của vùng cấm bay.

Ranh giới vùng cấm và hạn chế bay được xác định chính xác bằng sơ đồ, tọa độ chuyên ngành theo Phụ lục Quyết định 18/2020/QĐ-TTg, tuyệt đối không tính đơn thuần theo tên hay địa giới hành chính của xã, phường.

Mọi hành vi tùy tiện thả diều hoặc vận hành thiết bị bay tại các khu vực nêu trên đều tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay nghiêm trọng và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.