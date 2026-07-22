Xây dựng “phường đáng sống” từ sức mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

ANTD.VN - Sáng 22-7, UBND - Ban Chỉ đạo "Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" phường Giảng Võ, Hà Nội đã trang trọng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc mà còn là diễn đàn khẳng định quyết tâm xây dựng Giảng Võ trở thành địa bàn văn minh, an toàn, hạnh phúc trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng đại diện các sở, ban, ngành của thành phố.

Lấy sự bình yên và hài lòng của người dân làm thước đo

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Cồ Như Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ đạo "Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" phường Giảng Võ nhấn mạnh, Ngày hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đi vào hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chúc mừng ngày hội

Theo đồng chí Cồ Như Dũng, với mô hình mới, cấp phường đã thực sự trở thành cấp chính quyền gần dân nhất, trực tiếp nhất và toàn diện nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ nhân dân. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu mới đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày hội được tổ chức tại trường THCS Giảng Võ

"Nhiệm vụ của phong trào hôm nay không chỉ dừng ở việc vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự mà đã mở rộng thành yêu cầu xây dựng năng lực quản trị địa phương hiện đại; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với nhân dân và chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở", Chủ tịch UBND phường Giảng Võ nhấn mạnh.

Đồng chí Cồ Như Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ phát biểu tại ngày hội

Theo đồng chí Cồ Như Dũng, thành công của mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ được đo bằng sự tinh gọn bộ máy hay chất lượng dịch vụ công mà còn được đánh giá bằng khả năng giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo dựng niềm tin của nhân dân và xây dựng môi trường an toàn để phát triển bền vững.

Vì vậy, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ là dịp biểu dương thành tích mà còn là lời khẳng định quyết tâm xây dựng nền quản trị hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng và cảm nhận an toàn của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại ngày hội

Là địa bàn nằm ở trung tâm Thủ đô, Giảng Võ hội tụ nhiều cơ quan Trung ương, cơ sở giáo dục, bệnh viện, trung tâm thương mại, dịch vụ cùng mật độ dân cư lớn. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản trị đô thị và bảo đảm an ninh, trật tự luôn cao hơn nhiều địa phương khác.

Theo Chủ tịch UBND phường Giảng Võ, việc xây dựng một tuyến phố văn minh phải gắn liền với một tuyến phố an toàn; một khu dân cư đáng sống phải là nơi không phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự đô thị hay nguy cơ mất an toàn cháy, nổ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng cán bộ và nhân dân phường Giảng Võ

Bảo đảm trật tự đô thị, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và an ninh mạng cũng chính là những nội dung trọng tâm của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Công an thành phố Hà Nội, cùng sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Giảng Võ đã được triển khai đồng bộ, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực.

Các mô hình tự quản về an ninh, trật tự tiếp tục được củng cố, nhân rộng phù hợp với từng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp; Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy; lực lượng Công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày càng được kiện toàn, trở thành "cánh tay nối dài" trong giữ gìn bình yên từ sớm, từ xa.

"Sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không nằm ở những khẩu hiệu mà được thể hiện bằng chính sự bình yên của từng con phố, từng khu dân cư; bằng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và lực lượng Công an. Khi mỗi gia đình yên tâm mở cửa đón khách, mỗi em nhỏ an toàn đến trường, mỗi người cao tuổi an tâm dạo bước trong công viên, mỗi doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển thì đó chính là thành công lớn nhất của cả hệ thống chính trị", đồng chí Cồ Như Dũng chia sẻ.

Đồng chí Tống Học Nghĩa - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường và đồng chí Cồ Như Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích

Đồng chí Cồ Như Dũng khẳng định, Giảng Võ không đặt mục tiêu trở thành phường lớn nhất hay phát triển nhanh nhất mà hướng tới trở thành phường đáng sống nhất - nơi mỗi người dân đều cảm nhận được sự an toàn trong từng con phố, sự văn minh trong từng hành vi ứng xử và niềm tin trong từng quyết sách của chính quyền.

Giữ bình yên phường Giảng Võ cũng là giữ bình yên cho Thủ đô

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã dành nhiều tình cảm, sự chia sẻ chân thành với cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Giảng Võ.

Đồng chí nhấn mạnh, đây không phải những chỉ đạo mang tính hành chính khô cứng mà là những tâm tư của một người lãnh đạo, đồng thời cũng là một công dân Thủ đô luôn trăn trở với sự bình yên của Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính của cả nước, vì vậy nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Các cán bộ chiến sỹ Công an phường Giảng Võ vinh dự được trao khen vì có thành tích xuất sắc

Ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Giảng Võ đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND thành phố gửi lời cảm ơn tới cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng toàn thể nhân dân đã đồng lòng, chung sức xây dựng địa bàn an toàn.

"Khi các đồng chí giữ được bình yên cho phường Giảng Võ thì cũng đồng nghĩa với việc một phần của Thủ đô được bình yên. Tôi mong những cách làm hay của Giảng Võ sẽ tiếp tục được nhân rộng để Hà Nội ngày càng phát triển; để Giảng Võ không chỉ là nơi đáng sống mà còn là nơi hạnh phúc", đồng chí Nguyễn Xuân Lưu bày tỏ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị phường tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tăng cường phối hợp với các địa phương giáp ranh trong bảo đảm an ninh, trật tự; quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách, điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là lực lượng Công an phường - nòng cốt trong bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Giảng Võ đã khép lại trong không khí đoàn kết, trách nhiệm và niềm tin. Những thông điệp được gửi gắm tại ngày hội cho thấy, trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ là phong trào quần chúng mà đã trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền gần dân, vì dân, tạo dựng môi trường an toàn, văn minh và phát triển bền vững cho Thủ đô.