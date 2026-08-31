Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và cứu nạn cho các cơ sở trong khu công nghiệp

Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH, trong đó có quy định về huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ, trong 2 ngày 27-28/8, Đội CC và CNCH khu vực số 30 đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho người đứng đầu cơ sở; thành viên Đội PCCC và CNCH cơ sở; người được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC, CNCH tại cơ sở; người làm việc trong môi trường nguy hiểm cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ và đối tượng khác có nhu cầu của các cơ sở trong Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo, tổ chức và duy trì công tác PCCC và CNCH tại cơ sở.

Trung tá Dương Văn Thắng - Đội trưởng Đội CC và CNCH khu vực số 30 phát biểu khai mạc lớp huấn luyện.

Tại buổi huấn luyện, báo cáo viên đã tập trung tuyên truyền về các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Trách nhiệm của cá nhân trong hoạt động PCCC và CNCH; Kiến thức, kỹ năng về phòng cháy bao gồm: Nguyên nhân cháy, biện pháp phòng cháy, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, nội dung, phương pháp kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, tính năng, phương pháp vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy,… Kiến thức, kỹ năng về chữa cháy bao gồm biện pháp chữa cháy; chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy; các kiến thức, kỹ năng về thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ…

Toàn cảnh lớp tập huấn

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh - báo cáo viên triển khai các nội dung huấn luyện

Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để chủ động xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn ngay từ khi mới phát sinh; cách thức huy động, tổ chức lực lượng, phương tiện tại chỗ; kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi có sự cố xảy ra; quan sát, nghiên cứu 03 mô hình thực nghiệm chữa cháy bằng bình chữa cháy gốc nước, hệ thống chữa cháy tự động và chữa cháy bằng bọt.

Thực nghiệm chữa cháy pin xe điện bằng bình chữa cháy gốc nước

Các học viên được hướng dẫn về nguyên lý hoạt động và thực nghiệm chữa cháy bằng hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai chữa cháy đám cháy xăng dầu bằng bọt

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh tập trung trong khu công nghiệp, việc người đứng đầu cơ sở nắm vững kiến thức, kỹ năng và thực hiện đầy đủ trách nhiệm về PCCC và CNCH có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là yếu tố góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đồng thời nâng cao khả năng xử lý ban đầu, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố.

Thông qua đợt huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng công tác PCCC và CNCH tại các cơ sở trong Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, xây dựng lực lượng, chuẩn bị phương tiện và chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Đây cũng là dịp để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác PCCC và CNCH tại cơ sở, qua đó góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người lao động, doanh nghiệp.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, Đội CC và CNCH khu vực số 30 tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, bảo đảm an toàn tại các khu công nghiệp và địa bàn phụ trách