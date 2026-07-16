Gắn kết sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

ANTD.VN - Hướng tới Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, sáng 16-7, UBND phường Giảng Võ (Hà Nội) đã khai mạc Giải bóng đá mini với sự tham gia của 6 đội bóng đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Lễ khai mạc diễn ra tại Trung tâm Thể dục thể thao 10-10 với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Quế Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Giảng Võ; Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an phường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Giảng Võ cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn.

Các đại biểu tặng cờ lưu niệm cho đại diện 6 đội bóng

Tham gia giải đấu có 6 đội bóng đại diện cho Đảng ủy - UBND phường Giảng Võ, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Công an phường Giảng Võ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường, Ngân hàng Agribank và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Động viên tinh thần các đội bóng trước giờ tranh tài

Phát biểu khai mạc, Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Trưởng Công an phường, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Giảng Võ khẳng định, Giải bóng đá mini là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, đồng thời tiếp tục hưởng ứng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, thông qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn tạo môi trường giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trên địa bàn. Đây cũng là dịp để tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu.

Đội bóng Công an phường Giảng Võ thể hiện quyết tâm thi đấu cống hiến, quyết thắng

Chia sẻ thêm về ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Trưởng Công an phường Giảng Võ cho biết, Ngày hội hằng năm đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, cùng với các hoạt động tuyên truyền, gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến, phường Giảng Võ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao để tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia. Qua những hoạt động này, mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an với các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Các đội bóng sôi nổi tranh tài, với nhiều pha bóng pha, bàn thắng đẹp mắt

"Những hoạt động thể thao như Giải bóng đá mini không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe mà còn là nhịp cầu gắn kết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, tạo sự đồng thuận, sẻ chia và trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Khi mỗi người dân, mỗi cơ quan đều tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp để giữ gìn cuộc sống bình yên ngay từ cơ sở", Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng nhấn mạnh.

Sau nghi thức khai mạc, đại diện Tổ trọng tài tuyên thệ điều hành giải đấu khách quan, công bằng, đúng điều lệ; đại diện các vận động viên cam kết thi đấu trung thực, đoàn kết, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của đơn vị.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, các đội bóng đã mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn với những pha phối hợp đẹp mắt, tinh thần thi đấu quyết tâm nhưng vẫn đậm chất fair-play, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.