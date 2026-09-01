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Công an phường Ba Đình “chia nắng”, trao nước mát cho người dân về Lăng Bác

Chu Hương

ANTD.VN - Sáng 1-9, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong không khí náo nức trước thềm Quốc khánh 2-9. Giữa dòng người mỗi lúc một đông, những cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ba Đình (TP Hà Nội) căng mình dưới nắng nóng, vừa phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, vừa hướng dẫn người dân xếp hàng, tìm đường vào Lăng và phát nước miễn phí.

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