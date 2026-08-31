Công an phường Ba Đình chủ động giữ vững bình yên “trái tim” Thủ đô dịp 2/9

ANTD.VN - Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự dịp Quốc khánh 2/9, Công an phường Ba Đình (TP Hà Nội) đã chủ động triển khai lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn, tập trung tại các tuyến phố, khu vực trọng điểm, nơi tập trung đông người, phương tiện và du khách.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng Công an phường quyết tâm giữ vững bình yên tại khu vực được ví như “trái tim” của Thủ đô.

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, lượng người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm Hà Nội tăng cao. Cùng với không khí náo nức hướng tới Tết Độc lập, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị cũng đặt ra ở mức cao hơn.

Cán bộ chiến sỹ Công an phường Ba Đình ra quân tuần tra đêm trong những ngày nghỉ lễ 2/9

Trước tình hình đó, Công an phường Ba Đình đã tổ chức ra quân, bố trí các tổ công tác tuần tra khép kín địa bàn, chủ động kiểm soát tại những tuyến phố, khu vực có nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự. Cán bộ, chiến sĩ được tăng cường, bám địa bàn, nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh để xử lý ngay từ cơ sở.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an tập trung phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Mục tiêu được đặt ra là không để hình thành điểm nóng, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, bất ngờ, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân cũng như hoạt động tham quan, vui chơi của du khách trong dịp nghỉ lễ.

Không chỉ tập trung vào công tác phòng, chống tội phạm, Công an phường Ba Đình còn tăng cường bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Tại những tuyến phố đông người, các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp dừng, đỗ phương tiện sai quy định, gây cản trở giao thông; đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm khác, góp phần duy trì đường phố thông thoáng, an toàn.

Công an phường Ba Đình luôn triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất

Đây cũng là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh lượng phương tiện và người dân lưu thông trên địa bàn trung tâm tăng mạnh trong những ngày nghỉ lễ. Việc chủ động phân luồng, kiểm soát, xử lý vi phạm từ sớm không chỉ góp phần hạn chế ùn tắc mà còn phòng ngừa nguy cơ phát sinh va chạm, tai nạn và những tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Với đặc thù là địa bàn trung tâm, tập trung nhiều cơ quan, công trình quan trọng, địa điểm tham quan và thường xuyên đón lượng lớn người dân, du khách, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại phường Ba Đình luôn đòi hỏi lực lượng Công an phải duy trì trạng thái sẵn sàng cao.

Từ thực tế đó, từng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ba Đình xác định rõ phương châm chủ động phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm vi phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an tiếp tục bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở nhằm tạo thế trận bảo đảm an ninh, trật tự vững chắc.

Các tổ tuần tra của Công an phường Ba Đình kiểm soát an ninh tại các trụ sở của Đảng, Nhà nước và Quốc hội

Trao đổi về nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trong dịp Quốc khánh, Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó trưởng Công an phường Ba Đình phụ trách giao thông, trật tự, cho biết: “Địa bàn phường Ba Đình trong những ngày nghỉ lễ dự kiến sẽ tập trung đông nhân dân và du khách, lưu lượng phương tiện gia tăng, nhất là tại các tuyến phố trung tâm và khu vực có các điểm tham quan. Vì vậy, Công an phường đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát liên tục, kịp thời xử lý các trường hợp dừng, đỗ phương tiện sai quy định, gây cản trở giao thông, đồng thời chủ động phòng ngừa ùn tắc, không để phát sinh những tình huống phức tạp”.

Theo Đại úy Nguyễn Tiến Quang, bên cạnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lực lượng Công an phường đặc biệt chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. “Mục tiêu cao nhất là bảo đảm các tuyến đường luôn thông thoáng, an toàn, để người dân và du khách có thể vui chơi, tham quan trong không khí phấn khởi của ngày Tết Độc lập. Cán bộ, chiến sĩ được yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, xử lý nhanh ngay từ cơ sở, không để xảy ra bị động, bất ngờ”, Đại úy Nguyễn Tiến Quang nhấn mạnh.

Đằng sau những tuyến phố bình yên, những dòng người tham quan, vui chơi trong trật tự là sự nỗ lực, trách nhiệm của những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ. Trong khi người dân tận hưởng kỳ nghỉ lễ, lực lượng Công an vẫn duy trì quân số, tuần tra xuyên suốt, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Công an phường Ba Đình quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự trên toàn địa bàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn để nhân dân và du khách đón Tết Độc lập 2/9 trong không khí vui tươi, an toàn, bình yên; góp phần xây dựng hình ảnh một Hà Nội văn minh, kỷ cương, thân thiện trong những ngày lễ lớn của đất nước.