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Miền núi Bắc bộ mưa to đến 250 mm, vùng đồng bằng mưa giông rải rác hết tuần

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Hạ Quỳnh

ANTD.VN - Từ sáng sớm 9/7 đến hết ngày 10/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60- 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng sớm nay 9/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8/7 đến 3 giờ ngày 9/7 có nơi trên 100mm như các trạm: Mường Mùn (Điện Biên) 130mm; Mường Giôn (Sơn La) 151,8mm; Suối Giàng (Lào Cai) 130mm; Phúc Yên (Tuyên Quang) 107,6mm…

Từ sáng sớm ngày 9/7 đến hết ngày 10/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60- 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

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Khu vực đồng bằng Bắc bộ mưa giông rải rác trong ngày, duy trì hết tuần này

Ngoài ra, ngày và đêm 9/7, các nơi khác của Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm, và sáng sớm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 10/7, mưa lớn ở khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ và Quảng Ninh có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đối với khu vực trên biển, ngày và đêm 9/7, khu vực Bắc vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Đông của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 10/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động. Chiều và đêm 10/7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

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