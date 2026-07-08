Hà Nội triển khai thí điểm mô hình phục hồi chức năng cho người khuyết tật, người yếu thế

ANTD.VN - Ngày 8/7, UBND xã Xuân Mai tổ chức lễ ra mắt mô hình phục hồi chức năng, can thiệp sớm và trợ giúp người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Mô hình phục hồi chức năng, can thiệp sớm và trợ giúp người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 71 của UBND Thành phố, ngành Y tế Thủ đô đang từng bước đổi mới mô hình chăm sóc sức khỏe theo hướng lấy người dân làm trung tâm, y tế cơ sở làm nền tảng và cộng đồng là môi trường chăm sóc bền vững.

Từ định hướng đó, Hà Nội lựa chọn 5 xã, phường gồm Xuân Mai, Khương Đình, Tây Mỗ, Phúc Thịnh và Ba Vì triển khai thí điểm mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm, quản lý và phục hồi chức năng dựa vào gia đình và cộng đồng.

Mô hình hướng tới mục tiêu phát hiện sớm các nguy cơ suy giảm chức năng, tổ chức can thiệp kịp thời, quản lý lâu dài và nâng cao khả năng hòa nhập xã hội cho người khuyết tật cũng như các nhóm yếu thế.



Là địa phương đầu tiên triển khai, xã Xuân Mai xác định Trạm Y tế xã giữ vai trò đầu mối chuyên môn trong việc rà soát, sàng lọc, lượng giá chức năng, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, xây dựng kế hoạch can thiệp, theo dõi và phối hợp chuyển tuyến khi cần thiết.

Đối tượng thụ hưởng không chỉ là người khuyết tật mà còn bao gồm trẻ em có nguy cơ chậm phát triển, người cao tuổi suy giảm chức năng, người sau tai biến mạch máu não, người mắc bệnh mạn tính và các trường hợp cần phục hồi chức năng tại cộng đồng.

Mô hình được triển khai theo quy trình liên tục từ phát hiện sớm, can thiệp sớm, phục hồi chức năng, lượng giá định kỳ đến quản lý lâu dài, với sự tham gia của chính quyền địa phương, ngành y tế, các tổ chức đoàn thể, cộng tác viên, tình nguyện viên và đặc biệt là gia đình người bệnh.

Nhằm bảo đảm nguồn lực thực hiện, UBND xã Xuân Mai dự kiến bố trí nguồn kinh phí ban đầu khoảng 500 triệu đồng từ ngân sách địa phương phục vụ cho công tác điều tra, mua sắm trang thiết bị tối thiểu và nâng cấp cơ sở vật chất, kết hợp với nguồn chi trả của Bảo hiểm y tế cùng các nguồn lực xã hội hóa khác.

Theo thống kê, xã Xuân Mai hiện có khoảng 1.742 người khuyết tật và người yếu thế, chiếm 2,6% dân số toàn xã; trong đó có 758 nữ, tương đương 43,5%. Riêng nhóm người yếu thế có 782 người.

Mô hình thí điểm phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại xã Xuân Mai

Ngay trong ngày đầu triển khai mô hình tại Điểm Y tế Thủy Xuân Tiên, với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội và Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ, chương trình đã tổ chức khám sàng lọc cho 50 người dân có nguy cơ hoặc biểu hiện khuyết tật nhưng chưa được xác định mức độ khuyết tật. Đồng thời tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, hướng dẫn tập luyện và thực hiện các kỹ thuật phục hồi chức năng đối với những trường hợp cần can thiệp.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị gồm Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ, Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Mai, Trạm Y tế xã và Hội Người cao tuổi xã Xuân Mai đã ký kết chương trình phối hợp nhằm tăng cường kết nối nguồn lực, hỗ trợ chuyên môn và phát triển mạng lưới phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.