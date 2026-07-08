Nâng cao năng lực xử lý cháy, nổ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

ANTD.VN - Không chỉ là lực lượng gần dân, sát dân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở còn là "cánh tay nối dài" trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Việc được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống sẽ góp phần phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân ngay từ địa bàn dân cư.

Hướng dẫn học viên thao tác phương tiện PCCC

Nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô.

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên đã truyền đạt hệ thống các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong công tác phòng ngừa, phát hiện sớm nguy cơ cháy, nổ cũng như phối hợp xử lý khi xảy ra sự cố.

Xuất phát từ thực tế nhiều vụ cháy bắt nguồn từ những nguyên nhân rất đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày, nội dung tập huấn tập trung phân tích các nguy cơ mất an toàn tại hộ gia đình, khu dân cư và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Những tồn tại như hệ thống điện xuống cấp, sử dụng thiết bị sinh nhiệt không đúng quy cách, bất cẩn với nguồn lửa, nguồn nhiệt hay việc sắp xếp hàng hóa, vật dụng dễ cháy không bảo đảm khoảng cách an toàn đều được chỉ rõ bằng các tình huống thực tế, giúp học viên dễ tiếp thu và ghi nhớ.

Hướng dẫn biện pháp cứu nạn, di chuyển nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm

Không dừng lại ở việc phổ biến kiến thức, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 còn hướng dẫn lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở các kỹ năng xử lý ban đầu khi phát hiện cháy, cách báo cháy, hướng dẫn người dân thoát nạn, tổ chức cứu người và phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi có sự cố xảy ra.

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành với nhiều nội dung sát thực tế. Học viên trực tiếp thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay, máy bơm chữa cháy, lăng vòi, mặt nạ phòng độc và thực hành xử lý các tình huống giả định về cháy, nổ, cứu người, thoát hiểm. Việc được trực tiếp trải nghiệm giúp các học viên khắc phục tâm lý lúng túng, nâng cao khả năng phản ứng nhanh, tự tin xử lý sự cố ngay từ những phút đầu.

Hướng dẫn học viên sử dụng phương tiện PCCC

Theo cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là những người thường xuyên bám địa bàn, nắm chắc tình hình dân cư. Vì vậy, nếu được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng PCCC sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các quy định về phòng cháy, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn ngay từ khi mới phát sinh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần hiện thực hóa phương châm "4 tại chỗ", xây dựng lực lượng nòng cốt vững vàng ngay từ cơ sở, đủ năng lực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, đồng thời tạo nền tảng xây dựng thế trận phòng cháy, chữa cháy toàn dân ngày càng vững chắc trên địa bàn Thủ đô.