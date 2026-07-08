Tăng sức mạnh từ cơ sở trong công tác phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Long Biên tổ chức các buổi tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng cho lực lượng nòng cốt tại địa bàn dân cư.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng PCCC, CNCH cho các đồng chí Bí thư Chi bộ, đảng viên các chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường Long Biên



Từ ngày 20-6 đến 7-7-2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng PCCC, CNCH cho các đồng chí Bí thư Chi bộ, đảng viên các chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường Long Biên. Đây là lực lượng trực tiếp gắn bó với người dân, có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC ngay từ cơ sở.

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã thông tin về tình hình cháy, nổ thời gian gần đây, phân tích nguyên nhân các vụ cháy điển hình, đồng thời phổ biến những quy định mới của pháp luật về PCCC và CNCH. Đặc biệt, nội dung chương trình nhấn mạnh phương châm "lấy phòng ngừa là chính", nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ cơ sở trong việc kiểm tra, nhắc nhở người dân sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn; chủ động loại bỏ các nguy cơ cháy, nổ và xây dựng phương án xử lý khi có sự cố xảy ra.

Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 18 tuyên truyền kiến thức PCCC và CNCH tại hội trường UBND phường Long Biên

Bên cạnh phần lý thuyết, học viên còn được hướng dẫn kỹ năng báo cháy qua số 114, sử dụng bình chữa cháy xách tay, kỹ năng thoát nạn trong môi trường nhiều khói, khí độc và trực tiếp thực hành dập tắt đám cháy khay xăng. Hoạt động thực hành giúp các học viên nâng cao khả năng xử lý tình huống, góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng PCCC đến từng khu dân cư.

Thông qua chương trình, lực lượng Bí thư Chi bộ, đảng viên và Tổ trưởng tổ dân phố được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng để tiếp tục phát huy vai trò "cánh tay nối dài" trong công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH. Thời gian tới, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản trong nhân dân, hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy gây ra.