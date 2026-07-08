Hàng chục học sinh nghi ngộ độc, Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm

ANTD.VN - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về việc điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, cơ quan này cho biết đã nhận được thông tin trên địa bàn phường Tân An tỉnh Đắk Lắk ghi nhận gần 40 trường hợp học sinh nhập viện cấp cứu với các triệu chứng khó chịu, đau bụng, nôn ói…phải đến các cơ sở y tế tại phường để thăm khám, điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Trước sự việc trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh;

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Cùng đó, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm khi tổ chức các hoạt động bếp ăn tập thể trong trường học; thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại công văn số 2236/BYT-ATTP của Bộ Y tế về tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế chỉ đạo đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung truyền thông vào nhóm cơ sở kinh doanh bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố theo nội dung tại Kế hoạch số 598/KH-BCĐTƯATTP ngày 10/4/2026 của Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

Đồng thời theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm đồng thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.