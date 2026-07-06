Diễn tập phương án chữa cháy tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistic Dầu Khí Việt Nam

ANTD.VN - Đội CC&CNCH khu vực số 30, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội vừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty cổ phần dịch vụ Logistic Dầu khí Việt Nam, địa chỉ KCN Thạch Thất - Quốc Oai, xã Tây Phương, Hà Nội.

Buổi diễn tập nằm trong kế hoạch của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội về thực tập phương án chữa cháy, nhằm nâng cao năng lực xử lý tình huống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.

Tuyên truyền công tác PCCC & CNCH cho lực lượng chữa cháy tại cơ sở

Hướng dẫn các công nhân, người lao động thực tập sử dụng các thiết bị PCCC cầm tay

Tham gia buổi thực tập có đại diện ban lãnh đạo Công ty và 30 cán bộ, công nhân viên thường xuyên làm việc tại công ty.

Theo kế hoạch, tình huống giả định cháy xảy ra tại khu vực kho chứa hàng. Chất cháy chủ yếu gồm bìa, giấy, vải và các thiết bị điện. Nguyên nhân cháy được giả định do chập thiết bị điện. Sau khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng cắt điện, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để tổ chức dập lửa, đồng thời báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo số 114.

Hiệp đồng khống chế đám cháy giả định

Buổi thực tập nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữa lực lượng chữa cháy cơ sở với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong xử lý các tình huống cháy, nổ lớn, có diễn biến phức tạp. Đồng thời, hoạt động này góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên và người lao động tại cơ sở.

Theo phương án, lực lượng tham gia gồm lực lượng PCCC cơ sở và các đơn vị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp. Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp nhận chỉ huy, triển khai đội hình chữa cháy, phun nước làm mát, ngăn cháy lan, khống chế và dập tắt đám cháy.

Bên cạnh nhiệm vụ chữa cháy, tại buổi diễn tập, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cũng chú trọng công tác hướng dẫn thoát nạn, cứu người bị nạn, bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường... Các tổ thông tin, bảo vệ, kỹ thuật, cứu thương, hậu cần và tổ chữa cháy tại chỗ được phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm quá trình thực tập diễn ra an toàn, hiệu quả.

Hoạt động thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistic Dầu Khí Việt Nam là hoạt động thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Qua đó góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của doanh nghiệp, người lao động và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.