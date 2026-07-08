Kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn

ANTD.VN - Nhằm đảm bảo các quy định pháp luật về hoạt động khám, chữa bệnh, nhà thuốc và quầy thuốc trên địa bàn, Công an xã Đại Thanh, Hà Nội đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể kiểm tra các cơ sở.

Công an xã Đại Thanh phối hợp các lực lượng tham gia đoàn kiểm tra

Theo đó, lực lượng Công an xã Đại Thanh đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó có hoạt động hành nghề y, dược tư nhân.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các điều kiện hoạt động; giấy phép hành nghề; nguồn gốc, xuất xứ thuốc; công tác quản lý, bảo quản và kinh doanh thuốc; việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các quy định pháp luật có liên quan.

Đợt kiểm tra được triển khai nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, bảo đảm các cơ sở hành nghề y, dược hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác đã trực tiếp làm việc với chủ cơ sở và người chịu trách nhiệm chuyên môn của các phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc để đánh giá việc chấp hành các quy định hiện hành; đồng thời kịp thời phát hiện, nhắc nhở và hướng dẫn khắc phục những tồn tại, thiếu sót. Bên cạnh đó, các thành viên đoàn kiểm tra cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ sở trong quá trình hành nghề, kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm an toàn, lành mạnh.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xã Đại Thanh đã kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh, không để hình thành các yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, góp phần giữ vững môi trường ổn định, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.