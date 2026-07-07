Ít khả năng đi vào Biển Đông nhưng siêu bão BAVI vẫn gây tác động

ANTD.VN - Theo nhận định mới nhất từ cơ quan khí tượng, siêu bão BAVI rất ít khả năng đi vào Biển Đông nhưng do cường độ siêu bão mạnh nên vẫn gây tác động đến khu vực này.

Cơ quan khí tượng thông tin, vào sáng nay 7/7, siêu bão BAVI đã giảm xuống cấp 16, mặc dù vẫn giữ cường độ siêu bão nhưng đã giảm đi 1 cấp so với ngày hôm qua.

Vào 7h sáng nay, vị trí tâm siêu bão BAVI ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc-140.0 độ Kinh Đông, hiện siêu bão BAVI cách miền Trung Philippines khoảng 1.850km về phía Đông và cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 2100km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão BAVI di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khá nhanh vào khoảng 25-30km/h.

Siêu bão BAVI đã giảm đi một cấp, ít khả năng đi vào Biển Đông nhưng vẫn gây tác động

Từ khoảng ngày 9/7 siêu bão BAVI di chuyển chậm lại còn khoảng 15-20km và đổi hướng, di chuyển Tây Tây Bắc hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc); cường độ mạnh cấp siêu bão sẽ còn duy trì trong khoảng 2-3 ngày tới.

Khoảng ngày 10/7 cường độ siêu bão BAVI sẽ giảm dần; dự báo khoảng ngày 11/7 bão sẽ di chuyển qua phần phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), đến khoảng ngày 12/7 tức Chủ nhật tuần này bão BAVI sẽ đổ bộ vào khu vực Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền của Trung Quốc và suy yếu dần.

Dù rất ít khả năng đi vào Biển Đông, nhưng do hoàn lưu siêu bão có bán kính cực kỳ rộng lớn nên siêu bão BAVI cũng có thể tác động đến thời tiết của Biển Đông.

Cụ thể, từ ngày 9/7 gió Tây Nam ở khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6; từ ngày 10-11/7 toàn bộ khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi để đảm bảo an toàn.