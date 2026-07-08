Tuyển sinh trực tuyến: Hà Nội đề nghị phân bổ thủ công với trường hợp cần điều tiết theo thực tế

ANTD.VN - Nhằm đảm bảo quyền lợi phụ huynh học sinh tham gia tuyển sinh trực tuyến, Hà Nội yêu cầu UBND xã phường hướng dẫn tiếp nhận, xử lý các trường hợp phát sinh; thực hiện phân bổ thủ công đối với trường hợp chưa đăng ký trực tuyến, học sinh mới có cư trú trên địa bàn hoặc các trường hợp cần điều tiết theo tình hình thực tế.

Phụ huynh phản ánh một số vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến theo bản đồ GIS.

Ngày 8-7, phản ánh từ một số phụ huynh ở Hà Nội cho biết, sau khi truy cập hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến theo bản đồ GIS mới thấy kết quả đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 khác so với lần đăng ký thử nghiệm trước đó.

Nhiều phụ huynh lo lắng khi con em mình sẽ phải đi học xa hơn hẳn so với trường trúng tuyển ban đầu theo kết quả thử nghiệm. Cá biệt có trường hợp ở cùng tầng, cùng tòa nhà chung cư nhưng vẫn bị phân tuyến vào học hai trường cách xa nhau.

Trước thắc mắc của phụ huynh, chiều 8-7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp rà soát kỹ tuyến tuyển sinh theo bản đồ số GIS; nắm chắc tình hình học sinh trên địa bàn và chỉ tiêu tuyển sinh của từng cơ sở giáo dục để phân bổ, điều tiết học sinh phù hợp thực tế, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng.

UBND các phường, xã chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiếp nhận, xử lý các trường hợp phát sinh; thực hiện phân bổ thủ công đối với các trường hợp chưa đăng ký trực tuyến, học sinh mới có cư trú trên địa bàn hoặc các trường hợp cần điều tiết theo tình hình thực tế.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích cho cha mẹ học sinh về nguyên tắc tuyển sinh, phân tuyến, phân bổ và điều tiết học sinh; không để xảy ra tình trạng thiếu thông tin, hướng dẫn không thống nhất hoặc đùn đẩy trách nhiệm, gây bức xúc, phát sinh phản ánh, kiến nghị trong nhân dân.

Đối với các trường hợp phát sinh theo nguyện vọng của cha mẹ học sinh, UBND các phường, xã căn cứ tình hình thực tế để xem xét, hướng dẫn cụ thể. Trường hợp có thay đổi về việc phân bổ, điều tiết học sinh phải được UBND các phường, xã phê duyệt và có văn bản báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Đối với các cơ sở giáo dục, Sở yêu cầu chủ động phối hợp với cán bộ phụ trách tuyển sinh của UBND các phường, xã để nắm chắc tình hình phân bổ, điều tiết học sinh trên địa bàn; thống nhất nội dung hướng dẫn, giải đáp cho cha mẹ học sinh, bảo đảm đúng quy định, khách quan, công bằng.

Đối với học sinh từ nước ngoài về, từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến hoặc vì lý do khác mới có cư trú trên địa bàn, nhà trường hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện nhập học trực tiếp tại trường gần nhất nơi cư trú trong thời gian từ ngày 12 đến ngày 18-7-2026.

Với các trường hợp đã tham gia chạy thử nghiệm nhưng được phân vào trường khác với trường đăng ký chính thức hoặc chưa đăng ký được vào trường gần nhất, nhà trường cần giải thích rõ việc chạy thử nghiệm không phải là kết quả tuyển sinh chính thức; đồng thời liên hệ UBND các phường, xã để được hướng dẫn việc phân bổ, điều tiết, tránh giải thích không thống nhất, gây hiểu nhầm và bức xúc cho cha mẹ học sinh.

Đối với các trường hợp cha mẹ học sinh đã tham gia đăng ký tuyển sinh thử nghiệm trực tuyến thành công, khi đến nộp hồ sơ, nhà trường phải bố trí bộ phận tuyển sinh trực tiếp hỗ trợ, tiếp nhận và xác nhận duyệt hồ sơ theo đúng quy định.

Trường hợp cha mẹ học sinh đã đăng ký nhưng có nguyện vọng hủy kết quả, nhà trường hướng dẫn đến trực tiếp trường làm đơn xin hủy. Đơn do gia đình tự viết và người làm đơn phải là bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp nhằm tránh phát sinh tranh chấp, khiếu nại sau này.

Đối với các trường hợp phát sinh theo nguyện vọng của cha mẹ học sinh, nhà trường không tự ý giải quyết vượt thẩm quyền mà phải tổng hợp đầy đủ ý kiến, báo cáo UBND các phường, xã để xem xét, hướng dẫn và xử lý theo quy định.