ANTD.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17, CATP Hà Nội vừa tổ chức tuyên truyền cho toàn thể nhân dân về trách nhiệm, lộ trình trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy theo quy định.

Thượng tá Nguyễn Đức Đông – Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc triển khai hệ thống truyền tin báo cháy, thời gian qua, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến các quy định mới liên quan đến trách nhiệm, lộ trình trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với Hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 đã trực tiếp giới thiệu, phổ biến đến đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân về vai trò, ý nghĩa cũng như sự cần thiết của việc triển khai hệ thống truyền tin báo cháy trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, hệ thống truyền tin báo cháy được giới thiệu là giải pháp công nghệ cho phép tự động truyền tín hiệu báo cháy từ hệ thống báo cháy của cơ sở về Trung tâm thông tin chỉ huy 114 của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngay khi hệ thống phát hiện khói, nhiệt hoặc các dấu hiệu cháy ban đầu. Việc truyền tin được thực hiện hoàn toàn tự động, không phụ thuộc vào việc có người phát hiện và gọi điện báo cháy hay không, qua đó giúp lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin nhanh nhất, kịp thời điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, tận dụng hiệu quả “thời gian vàng” trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, các cơ sở cũng được phổ biến đầy đủ các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở thuộc diện phải trang bị hệ thống báo cháy tự động theo quy định của pháp luật. Trong đó, người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm chủ động bảo đảm kinh phí để trang bị thiết bị truyền tin báo cháy; lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ, giải pháp công nghệ hợp pháp; thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục; đồng thời phối hợp cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin của cơ sở lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phóng sự tuyên truyền hệ thống truyền tin báo cháy đã đăng trên ATV của Anninhthudo

Theo quy định, đối với các cơ sở xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy thì việc trang bị và kết nối thiết bị truyền tin báo cháy phải được thực hiện ngay khi nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Đối với các cơ sở hiện hữu đã đi vào hoạt động trước khi Nghị định có hiệu lực thì phải hoàn thành việc trang bị và kết nối trước ngày 01/7/2027.

Song song với đó, đơn vị cũng chủ động phối hợp với Công ty Gtel tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về hệ thống truyền tin báo cháy tới từng cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; đồng thời xây dựng các phóng sự, video tuyên truyền nhằm giúp các cơ sở dễ dàng tiếp cận thông tin, hiểu rõ hơn về lợi ích, yêu cầu kỹ thuật cũng như quy trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh việc triển khai hệ thống truyền tin báo cháy, các cơ sở cần tiếp tục duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy như bảo đảm lối thoát nạn thông thoáng, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra, bởi đây vẫn là những yếu tố có ý nghĩa quyết định trong việc hạn chế thiệt hại do cháy gây ra.