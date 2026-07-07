ANTD.VN - Thành phố Hà Nội đề xuất điều chỉnh học phí trường tiểu học chất lượng cao, trường thu cao nhất dự kiến 6 triệu đồng/tháng/học sinh.

Hà Nội đề xuất điều chỉnh học phí trường chất lượng cao năm học 2026-2027

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về mức học phí áp dụng đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập, đồng thời quy định mức thu học phí tại các trường công lập chất lượng cao trên địa bàn.

Dự thảo áp dụng đối với trẻ mầm non, học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao của thành phố; các trường phổ thông công lập do trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định; cùng các cơ sở giáo dục và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn Hà Nội.

Về học phí, dự thảo quy định mức thu theo hình thức học trực tiếp được thực hiện theo phụ lục kèm theo Nghị quyết. Trường hợp tổ chức dạy học trực tuyến, học phí bằng 75% mức thu của hình thức học trực tiếp và được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.

Đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, dự thảo cũng quy định danh mục các khoản thu và mức thu đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo tiêu chí giáo dục chất lượng cao.

Theo dự thảo, ở bậc mầm non, mức học phí cao nhất dự kiến là 5,95 triệu đồng/học sinh/tháng, áp dụng tại Trường Mầm non 20-10 và Trường Mầm non Việt Triều Hữu Nghị.

Ở bậc tiểu học, mức học phí cao nhất được đề xuất là 6 triệu đồng/học sinh/tháng. Mức thu này áp dụng đối với hệ Cambridge của Trường Tiểu học Nam Từ Liêm, dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Tại bậc THCS, nhiều trường công lập chất lượng cao cũng được đề xuất điều chỉnh học phí. Cụ thể, THCS Cầu Giấy dự kiến thu 4 triệu đồng/tháng đối với học sinh khối 6 và 3,7 triệu đồng/tháng đối với học sinh từ khối 7 đến khối 9 trong năm học 2026-2027, cao hơn so với năm học trước.

Bên cạnh đó, trường THCS Lê Lợi được đề xuất tăng học phí lên 4,8 triệu đồng/tháng, trong khi THCS Nam Từ Liêm tăng từ 4,02 triệu đồng lên 4,1 triệu đồng/tháng.

Đối với các trường THCS công lập do trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu thành lập, dự thảo đề xuất điều chỉnh học phí của THCS Nguyễn Tất Thành từ 2,365 triệu đồng lên 2,54 triệu đồng/học sinh/tháng.

Theo báo cáo của các cơ sở giáo dục, trong năm học 2025-2026, có 17 trường công lập chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội thực hiện thu học phí theo Nghị quyết số 58/2025/NQ-HĐND.

Các trường này có tổng cộng 409 lớp với 13.580 học sinh, gồm 86 nhóm, lớp mầm non (1.978 trẻ), 128 lớp tiểu học (3.853 học sinh), 165 lớp THCS (6.552 học sinh) và 30 lớp THPT (1.197 học sinh).

Tổng số học phí các trường thu trong năm học đạt hơn 519,3 tỷ đồng. Trong đó, 7 trường mầm non thu khoảng 86 tỷ đồng, 4 trường tiểu học thu gần 135,8 tỷ đồng, 5 trường THCS thu hơn 233,1 tỷ đồng và 1 trường THPT thu khoảng 64,3 tỷ đồng.