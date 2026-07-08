Gần dân để giữ bình yên từ cơ sở

ANTD.VN - Bám sát địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, lực lượng An ninh Công an phường Phú Thượng, Hà Nội đã phát huy hiệu quả công tác dân vận, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Tổ công tác Công an phường Phú Thượng tích cực phối hợp với nhà trường, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh và nhân dân

Lấy dân làm gốc trong công tác bảo đảm an ninh

Từ những việc làm thiết thực của Công an phường Phú Thượng thời gian qua là minh chứng sinh động cho phong trào thi đua "Ba nhất: Trung thành nhất - Kỷ luật nhất - Gần dân nhất" đang được lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 / 12-7-2026), cùng với việc triển khai các phong trào thi đua do Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội phát động, lực lượng An ninh Công an phường Phú Thượng luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, là giải pháp quan trọng để giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Thực tiễn cho thấy, bảo đảm an ninh không chỉ dựa vào các biện pháp nghiệp vụ mà còn cần sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Tổ An ninh đều quán triệt sâu sắc phương châm "gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân", coi đây là nền tảng để thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng An ninh Công an phường Phú Thượng lựa chọn cách làm thiết thực bằng việc thường xuyên có mặt tại địa bàn, chủ động tiếp xúc, trao đổi với người dân

Không xây dựng những mô hình dân vận mang tính hình thức, lực lượng An ninh Công an phường Phú Thượng lựa chọn cách làm thiết thực bằng việc thường xuyên có mặt tại địa bàn, chủ động tiếp xúc, trao đổi với người dân, các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ khi mới phát sinh.

Bên cạnh đó, đơn vị tích cực phối hợp với nhà trường, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh và nhân dân; đồng thời chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng hay những vấn đề phức tạp kéo dài.

Lan tỏa phong trào "Ba nhất" bằng những việc làm cụ thể

Hiệu quả của công tác dân vận được thể hiện rõ qua sự đồng thuận ngày càng cao của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách, cũng như các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nhiều hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được tổ chức đúng quy định của pháp luật, tạo không khí đoàn kết trong cộng đồng. Công tác tuyên truyền, vận động phục vụ giải phóng mặt bằng được thực hiện trên tinh thần đối thoại, lắng nghe và chia sẻ, góp phần tạo sự thống nhất giữa chính quyền và nhân dân.

Đặc biệt, sự phối hợp giữa lực lượng Công an với nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn thể ngày càng chặt chẽ, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho học sinh. Qua mỗi buổi tuyên truyền, mỗi cuộc gặp gỡ, đối thoại hay những lần trực tiếp xuống địa bàn, hình ảnh người cán bộ an ninh gần gũi, trách nhiệm đã tạo dựng niềm tin trong lòng nhân dân.

Tổ công tác Công an phường Phú Thượng trao đổi thông tin với cơ sở học đường trên địa bàn

Chính từ niềm tin ấy, nhiều thông tin có giá trị phục vụ công tác bảo đảm an ninh được người dân chủ động cung cấp; nhiều vụ việc tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định được phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở. Thế trận an ninh nhân dân vì thế không chỉ được củng cố bằng các giải pháp nghiệp vụ mà còn được xây dựng từ sự gắn bó, sẻ chia và trách nhiệm giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Những kết quả đạt được cũng là sự cụ thể hóa sinh động phong trào thi đua "Ba nhất: Trung thành nhất - Kỷ luật nhất - Gần dân nhất". Đó là sự trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân trong từng nhiệm vụ; là tính kỷ luật, trách nhiệm trong tác phong, lề lối công tác; và trên hết là tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ bằng những hành động thiết thực mỗi ngày.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Lực lượng An ninh nhân dân trong chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ An ninh Công an phường Phú Thượng tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng dân vận, lấy sự bình yên của địa bàn và niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, tận tụy vì nhân dân phục vụ; góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.