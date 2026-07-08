Bắc bộ mưa giông rải rác kéo dài, mức nhiệt không quá cao nhưng oi nóng

ANTD.VN - Các mô hình dự báo cho thấy, trong tuần này, khu vực Bắc bộ duy trì trạng thái trời nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày, nhiệt độ không quá 33-34 độ C, kèm theo độ ẩm không khí cao nên người dân cảm thấy oi bức.

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng sớm nay 8/7, khu vực vùng núi Bắc bộ và Quảng Ninh, cao nguyên Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 7/7 đến 3 giờ ngày 8/7 có nơi trên 40mm như các trạm: Nậm Hàng (Lai Châu) 116,6mm; Quảng Tân (Quảng Ninh) 225,6mm; Khao Mang (Lào Cai) 76,8mm…

Ngày và đêm nay, khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10- 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Bắc bộ mưa giông rải rác trong ngày, trời nhiều mây mức nhiệt không cao nhưng cảm giác oi bức

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, nhiều giờ qua các khu vực ở miền núi phía Bắc đã liên tục có mưa như Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong sáng nay, khu vực này tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Theo các mô hình dự báo cho thấy, trong tuần này, khu vực Bắc bộ duy trì trạng thái trời nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày, nhiệt độ không quá 33-34 độ C, kèm theo độ ẩm không khí cao nên người dân cảm thấy oi bức.