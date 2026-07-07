Kiên trì lập lại trật tự đô thị, chỉnh trang tuyến tỉnh lộ 419

Đây là một trong những tuyến giao thông huyết mạch, có lưu lượng phương tiện lớn, đồng thời tập trung nhiều hộ kinh doanh, buôn bán nên thường xuyên phát sinh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, treo đặt biển quảng cáo sai quy định và tập kết vật liệu, hàng hóa gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Ban chỉ đạo 197 xã Tây Phương chỉnh trang đô thị dọc tuyến tỉnh lộ 419

Trung tá Khất Duy Quang, Phó Trưởng Công an xã Tây Phương trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân

Huy động nhân lực, cùng phương tiện chỉnh trang toàn tuyến

Tham gia đợt ra quân có Trung tá Khất Duy Quang, Phó Trưởng Công an xã Tây Phương; lực lượng Công an xã; đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị, Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã cùng lực lượng Đoàn Thanh niên. Với phương châm vừa tuyên truyền, vận động, vừa kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, các lực lượng đã chia thành nhiều tổ công tác triển khai đồng bộ trên toàn tuyến.

Ngay từ đầu buổi ra quân, lực lượng chức năng đã trực tiếp gặp gỡ các hộ kinh doanh, hộ dân tiếp tục tuyên truyền về các quy định của pháp luật trong sử dụng lòng đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông. Nhiều trường hợp sau khi được giải thích đã tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy, di chuyển hàng hóa và các vật dụng lấn chiếm ra khỏi khu vực công cộng. Đối với những trường hợp không chấp hành, lực lượng chức năng tiến hành xử lý theo đúng quy định.

Chỉnh trang đô thị kết hợp vệ sinh môi trường để đường xanh, sạch, đẹp

Tuyến 419 là một trong những tuyến trọng điểm, huyết mạch đi qua xã Tây Phương

Trong quá trình thực hiện, nhiều mái che, mái vẩy, biển hiệu lắp đặt không đúng quy định đã được tháo dỡ; các biển quảng cáo cỡ lớn, vật cản che khuất tầm nhìn được cắt bỏ nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Bên cạnh đó, vật liệu xây dựng, bàn ghế, chậu cây, hàng hóa và nhiều vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cũng được di dời, trả lại không gian thông thoáng cho người tham gia giao thông.

Tính riêng trong ngày 6-7, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động và tháo dỡ 4 mái che, mái vẩy; bóc xóa 187 tờ quảng cáo, rao vặt trái phép; tháo dỡ 38 biển quảng cáo treo tường không đúng quy định; thu giữ 15 biển quảng cáo vi phạm... Đồng thời, toàn bộ tuyến tỉnh lộ 419 được tổ chức tổng vệ sinh, thu gom rác thải, phế thải, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Điểm đáng ghi nhận là hoạt động chỉnh trang đô thị lần này không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm mà còn huy động sự tham gia của nhiều lực lượng và phát huy tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Qua đó, góp phần lan tỏa ý thức giữ gìn cảnh quan, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

Theo lãnh đạo UBND xã Tây Phương, việc lập lại trật tự đô thị không thể đạt hiệu quả nếu chỉ trông chờ vào các đợt cao điểm. Quan trọng hơn là phải duy trì kiểm tra thường xuyên, kết hợp giữa tuyên truyền, nhắc nhở với xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm. Mục tiêu không chỉ là giải quyết những tồn tại trước mắt mà còn hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân, mỗi hộ kinh doanh.

Thực tế cho thấy, diện mạo các tuyến đường trên địa bàn xã Tây Phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hành lang giao thông thông thoáng hơn, biển quảng cáo được sắp xếp đúng quy định, tình trạng rác thải và quảng cáo, rao vặt trái phép giảm đáng kể. Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 197 xã Tây Phương sẽ tiếp tục duy trì các đợt kiểm tra, xử lý trên những tuyến đường trọng điểm, đồng thời tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, các phòng, ban chuyên môn và các tổ chức đoàn thể để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự đồng thuận và chấp hành của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để xây dựng xã Tây Phương ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và an toàn.