Xúc động hành trình tìm tên cho liệt sĩ

ANTD.VN - Hành trình trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của khoa học, mà còn là hành trình của nghĩa tình, của đạo lý và trách nhiệm. Với mong muốn góp phần giúp những người con đã ngã xuống sớm được trở về trong vòng tay gia đình, Công an phường Giảng Võ (Hà Nội) đã triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, tại Trường THCS Thành Công, Công an phường Giảng Võ phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Cán bộ CAP Giảng Võ nâng bước thân nhân liệt sỹ đến lấy mẫu ADN

Để công tác thu nhận diễn ra chính xác, thuận lợi, trước đó lực lượng Cảnh sát khu vực đã chủ động rà soát, xác minh, đối chiếu thông tin thân nhân liệt sĩ; lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện tham gia, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết theo đúng quy trình.

Tại điểm thu nhận mẫu, cán bộ, chiến sĩ Công an tận tình hướng dẫn từng thân nhân hoàn thiện các thủ tục, giải đáp những băn khoăn liên quan đến việc lấy mẫu sinh phẩm cũng như ý nghĩa của việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN.

Mỗi mẫu ADN là 1 hy vọng của mỗi gia đình liệt sỹ

Đặc biệt, với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, Công an phường Giảng Võ đã phối hợp với UBND phường bố trí phương tiện, hỗ trợ di chuyển, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình có thể tham gia chương trình.

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ trên phạm vi cả nước, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Thành quả của công tác này sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng đoàn tụ mà biết bao gia đình đã bền bỉ chờ đợi suốt nhiều thập kỷ, giúp các liệt sĩ được trở về với quê hương, gia đình bằng chính tên tuổi của mình.

Mỗi cán bộ chiến sỹ Công an phường Giảng Võ làm công tác thu nhận mẫu ADN với tâm thế đầy trách nhiệm

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt khoa học và quản lý dữ liệu, hoạt động còn là biểu hiện sinh động của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện sự tri ân sâu sắc của lực lượng Công an Thủ đô đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay không chỉ là dữ liệu phục vụ công tác giám định, mà còn là thêm một tia hy vọng thắp sáng hành trình tìm lại danh tính cho những người con đã ngã xuống, góp phần xoa dịu nỗi đau còn day dứt của biết bao gia đình liệt sĩ sau nhiều năm dài mong mỏi.

Trực tiếp chỉ đạo công tác thu nhận tại hiện trường, Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Trưởng Công an phường Giảng Võ chia sẻ: "Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay đều mang theo hy vọng giúp xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, để các anh sớm được trở về với gia đình, quê hương. Vì vậy, Công an phường đã chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hỗ trợ tối đa cho các thân nhân liệt sĩ, nhất là những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu".

Theo Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Công an phường Giảng Võ xác định đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn đặc biệt. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bởi ai cũng mong góp một phần công sức để những người đã ngã xuống sớm được gọi đúng tên, trở về với quê hương và người thân. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.