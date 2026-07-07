Chi hơn 24.000 tỷ đồng tiền lương hưu, trợ cấp hằng tháng

ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chi 24.320 tỷ đồng tiền lương hưu, trợ cấp hằng tháng cho khoảng 3,55 triệu người hưởng trong kỳ chi trả tháng 7.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, với việc tăng 8%, số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp của tháng 7 tăng thêm 1.818 tỷ đồng so với tháng trước.

Trong đó, 3,32 triệu người nhận tiền qua tài khoản cá nhân với số tiền 924 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 226.000 người nhận bằng tiền mặt thông qua tổ chức hỗ trợ chi trả với 395 tỷ đồng.

Để tổ chức kỳ chi trả tháng 7 đúng tiến độ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tập trung rà soát danh sách người hưởng, cập nhật mức hưởng mới, kiểm tra thông tin tài khoản cá nhân trước khi thực hiện chuyển tiền.

Các đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm việc lập, kiểm soát và phê duyệt lệnh chi trả điện tử; đồng thời phối hợp với các ngân hàng để đối chiếu thông tin người hưởng giữa cơ sở dữ liệu của cơ quan Bảo hiểm xã hội và dữ liệu tại ngân hàng.

Những trường hợp thông tin chưa trùng khớp, tài khoản không hợp lệ hoặc giao dịch chưa thành công phải được kiểm tra, xử lý kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến thời gian nhận tiền của người hưởng.

Đối với hình thức chi trả bằng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với tổ chức hỗ trợ chi trả chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí, nhân lực, trang thiết bị và địa điểm; thống nhất lịch chi trả, thông báo cụ thể để người hưởng chủ động đến người nhận.