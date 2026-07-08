20 trường ở Hà Nội thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

ANTD.VN - Từ năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục Hà Nội sẽ triển khai "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai" trong trường học theo mức độ mô hình phù hợp.

Hà Nội chọn 20 trường điểm triển khai mô hình 3 mức độ về đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND triển khai đề án Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Theo đó, trong tháng 7-2026, thành phố sẽ xây dựng, hoàn thiện các mô hình triển khai; đồng thời lựa chọn một số cơ sở giáo dục đại diện cho từng cấp học, trình độ đào tạo và từng mô hình để thực hành, kiểm chứng, hoàn thiện tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn.

Danh sách dự kiến gồm 20 cơ sở giáo dục được chia theo ba mô hình triển khai tương ứng với ba mức độ: Mức độ 1 (cơ bản, khởi động), mức độ 2 (nâng cao) và mức độ 3 (mũi nhọn, dẫn dắt).

Ở mức độ 1, các cơ sở giáo dục mới triển khai hoặc còn hạn chế về điều kiện sẽ tập trung tổ chức các hoạt động làm quen, giao tiếp, trải nghiệm bằng tiếng Anh; hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh trong sinh hoạt hằng ngày; từng bước ứng dụng học liệu số và công nghệ trong dạy học.

Đối với mức độ 2, áp dụng tại những trường đã có đủ điều kiện triển khai thường xuyên, nhiệm vụ trọng tâm là mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, học tập và từng bước triển khai một số nội dung giáo dục bằng tiếng Anh.

Mức độ 3 dành cho các cơ sở giáo dục có điều kiện thuận lợi, có khả năng lan tỏa và hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị khác. Nhóm này hướng tới xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh ở mức độ cao, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh, đồng thời đẩy mạnh hợp tác, giao lưu quốc tế.

Việc triển khai Đề án được thực hiện đồng bộ trên địa bàn Thành phố từ năm học 2026-2027; bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ sở giáo dục, từng địa bàn và từng cấp học, trình độ đào tạo. Các cơ sở giáo dục được lựa chọn mức độ triển khai phù hợp, lấy người học làm trung tâm, chú trọng hình thành môi trường học tập, giao tiếp và sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong và ngoài nhà trường.

Các cơ sở giáo dục được lựa chọn làm điểm có trách nhiệm hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn triển khai và lan tỏa mô hình trong phạm vi địa phương và toàn Thành phố.

UBND thành phố Hà Nội xác định việc triển khai Đề án được thực hiện đồng bộ trên toàn địa bàn nhưng bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ sở giáo dục, từng địa phương và từng cấp học. Các nhà trường chủ động lựa chọn mức độ triển khai căn cứ vào đội ngũ, cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, khả năng tổ chức thực hiện, đồng thời lấy người học làm trung tâm, chú trọng hình thành môi trường học tập, giao tiếp, sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong và ngoài nhà trường.

Đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục xây dựng và duy trì môi trường học tập, giao tiếp và sử dụng tiếng Anh phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện thực tế; đồng thời xây dựng mạng lưới cơ sở giáo dục nòng cốt, đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán hỗ trợ triển khai Đề án.

Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng học liệu số, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ giáo dục trong quản lý, giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả thực hiện. Phấn đấu đến năm 2030 có 90% cơ sở giáo dục đạt mức độ 1, 35% đạt mức độ 2 và 10% đạt mức độ 3.

Định hướng đến năm 2035, Hà Nội tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai, hoàn thiện môi trường sử dụng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục, phát triển đội ngũ và các điều kiện bảo đảm, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục đạt mức độ 1, trên 50% đạt mức độ 2 và trên 20% đạt mức độ 3. Tổng kinh phí thực hiện Đề án đến năm 2035 dự kiến khoảng 4.500 tỷ đồng, huy động từ ngân sách nhà nước, các chương trình, đề án liên quan và nguồn xã hội hóa…