Chấn chỉnh việc tự ý điều phối mô, tạng tại một số bệnh viện

ANTD.VN - Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình điều phối, tiếp nhận, thẩm định, xác minh mối quan hệ giữa người hiến và người nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Y tế yêu cầu tuân thủ nguyên tắc điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể người đảm bảo công bằng trong phân bổ nguồn tạng hiến

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các đơn vị chấn chỉnh thực hiện quy định về điều phối ghép mô, tạng bộ phận cơ thể người sau khi nhận được phản ảnh về việc một số bệnh viện tự điều phối mô tạng.

Theo đó, Bộ Y tế nhận được công văn của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người về việc một số cơ sở y tế tự ý kết nối, điều phối mô, tạng không đúng quy định của pháp luật.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện tăng cường công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh và bảo đảm hoạt động điều phối hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, với các cơ sở y tế đã được công nhận đủ điều kiện lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, Bộ Y tế yêu cầu tuân thủ quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Trong đó, chỉ có Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có chức năng, nhiệm vụ điều phối việc lấy, ghép, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển mô, bộ phận cơ thể người.

Theo quy định hiện hành trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin đăng ký, thay đổi hoặc hủy đăng ký hiến mô, tạng; quản lý danh sách chờ ghép trên toàn quốc, cấp thẻ hiến, quản lý dữ liệu người hiến và người nhận, điều phối việc lấy, ghép, bảo quản, vận chuyển mô, tạng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ghép tạng.

Tuân thủ nguyên tắc điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể người đảm bảo công bằng trong phân bổ nguồn tạng hiến.

Thứ tự ưu tiên ghép gồm trẻ em, trường hợp cấp cứu, người từng hiến tạng khi có chỉ định ghép hoặc người đứng đầu danh sách chờ ghép.

Trường hợp có nhiều người phù hợp về sinh học, ưu tiên người nằm trong danh sách chờ ghép của cơ sở y tế đã tiếp nhận tạng hiến.

Bộ yêu cầu các bệnh viện khẩn trương rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình điều phối, tiếp nhận, thẩm định, xác minh mối quan hệ giữa người hiến và người nhận theo đúng quy định của pháp luật, nhất là đối với các trường hợp hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể ở người hiến sống. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ Y tế nếu để xảy ra sai phạm trong phạm vi quản lý.

Đối với sở y tế các tỉnh, thành phố và y tế bộ, ngành tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc điều phối mô, bộ phận cơ thể người, từ người hiến sống, từ người hiến chết não và từ người hiến sau khi chết đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý có thực hiện lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.