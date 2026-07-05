Rời Móng Cái, bão số 1 đã sang Trung Quốc nhưng vẫn gây mưa lớn cho Bắc bộ

ANTD.VN - Khoảng 2 sáng nay 5/7, tâm bão đã di chuyển sang khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) sau khi đã quần thảo khu vực Móng Cái, Quảng Ninh suốt mấy tiếng đêm qua.

Cơ quan khí tượng thông tin, từ đầu giờ chiều 4/7, hoàn lưu bão số 1- bão Maysak đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc bộ, gây gió mạnh trên khu vực ven biển khu vực Đông Bắc.

Khoảng 19 giờ ngày 4/7, bão số 1 áp sát vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh và duy trì ảnh hưởng trên khu vực ven bờ trong khoảng hơn 2 giờ, trước khi đi vào đất liền khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) vào khoảng 22 giờ cùng ngày.

Đến khoảng 2 sáng nay 5/7, tâm bão đã di chuyển sang khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều nơi tại Quảng Ninh và Vịnh Bắc bộ đã ghi nhận gió mạnh ở Bạch Long Vĩ cấp 9, giật cấp 11; Móng Cái gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; Cô Tô gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25 m; Cửa Ông gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Quảng Hà gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Quần thảo tại Móng Cái nhiều tiếng đồng hồ, sáng sớm nay bão số 1 đã di chuyển sang Trung Quốc

Cùng với gió mạnh, từ chiều ngày 4/7 đến sáng ngày 5/7, khu vực Quảng Ninh đã xuất hiện mưa to đến rất to, trong đó Móng Cái ghi nhận lượng mưa 247,6 mm.

Đến 5 giờ ngày 5/7, tâm bão ở trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái khoảng 63 km về phía Bắc. Bão có cường độ cấp 8, giật cấp 10 và đang di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5–10 km/h.

Cơ quan khí tượng nhận định, mặc dù tâm bão đã ra khỏi nước ta, hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8 tại khu vực Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh.

Dự báo trong 6–12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10–15 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.

Bão số 1 (bão Maysak) là cơn bão đầu tiên hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026, có cường độ không quá mạnh (mạnh nhất đạt cấp 9, giật cấp 11) nhưng di chuyển chậm, thời gian ảnh hưởng tương đối kéo dài. Khi áp sát bờ, bão di chuyển chậm, duy trì lâu trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh trước khi đi vào đất liền, khiến gió mạnh duy trì liên tục nhiều giờ tại Móng Cái và khu vực ven biển Đông Bắc.

Trong sáng và trưa ngày 5/7, khu vực Bắc Vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải) vẫn có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9–10, sóng biển cao 2,0–3,0 m, biển động mạnh. Khu vực ven biển Quảng Ninh tiếp tục có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8, sau 10 giờ sáng gió trên đất liền dự báo sẽ giảm dần.

Từ sáng sớm đến hết ngày 5/7, hệ thống mây đối lưu phần phía nam hoàn lưu bão số 1 vẫn còn gây mưa lớn, dự báo khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40–90 mm, cục bộ trên 120 mm; riêng Đông Bắc bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mặc dù bão số 1 đã đi sang Trung Quốc và đang suy yếu, nhưng nguy cơ thiên tai do hoàn lưu bão vẫn còn ở mức cao.

Mưa lớn tiếp diễn có thể gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; lũ trên các sông, suối nhỏ; lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, đặc biệt ở các tỉnh Đông Bắc bộ. Các địa phương và người dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và không chủ quan cho đến khi mưa và gió giảm hẳn.