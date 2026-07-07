Phê duyệt tổ hợp vui chơi, giải trí, trường đua ngựa rộng 125ha ở Sóc Sơn

Theo quyết định này, Tổ hợp vui chơi giải trí, trường đua ngựa nằm giáp đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên về phía tây, giáp chân núi Đôi ở phía nam.

Dự án này được phát triển nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm với mục tiêu khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo điểm vui chơi thu hút người dân và khách du lịch.

Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng- trường đua ngựa bao gồm các khu chức năng: Trường đua ngựa, khách sạn, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, Hội nghị, cây xanh, mặt nước, bãi đỗ xe, khu lưu giữ, chăm sóc, huấn luyện ngựa phục vụ hoạt động luyện tập, thi đấu và tổ chức đua theo hồ sơ dự án, kho bãi, hạ tầng kỹ thuật…

Sóc Sơn vừa phê duyệt quy hoạch tổ hợp giải trí trường đua ngựa rộng 125ha

Diện tích lập quy hoạch dự án khoảng 125 ha. Trong đó, đất xây trường đua ngựa chiếm 75% với khoảng 93,7ha, chủ đầu tư dự kiến bố trí khán đài có sức chứa 30.000 khán giả, đường đua với 2 đường chạy cát, 1 đường chạy cỏ rộng 25 m và khu chăm sóc, huấn luyện ngựa.

Tổ hợp trường đua còn có khu thương mại dịch vụ rộng 3 ha, gồm 30 biệt thự du lịch cho thuê cao 3 tầng, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao với 254 phòng và trung tâm thương mại. Hồ điều hòa, cây xanh, đường dạo xung quanh... sẽ được xây dựng trên phần diện tích còn lại, khoảng 28,3 ha.

Quyết định cũng nêu chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH H&G, liên doanh giữa Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourist) và Công ty Global Consultant Network (Hàn Quốc). Được thành lập vào tháng 11/2019, Công ty H&G có vốn điều lệ 120 triệu USD. Ông Lee Dae Bong (1941) là đại diện pháp luật của doanh nghiệp, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Charmvit.

Tập đoàn này được biết đến là chủ đầu tư tổ hợp khách sạn, văn phòng và trung tâm thương mại Grand Plaza Hotel (Hà Nội).

UBND xã Sóc Sơn giao chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng. Với hạng mục như khu lưu trữ, chăm sóc, huấn luyện ngựa, doanh nghiệp cần tuân thủ theo luật chuyên ngành trước khi đưa vào hoạt động.

Dự án trường đua ngựa tại Hà Nội được nghiên cứu lần đầu năm 1999 với địa điểm dự kiến tại phường Đại Kim (Hoàng Mai) và Thanh Liệt (Thanh Trì) trước sáp nhập, nhưng do hành lang pháp lý về cá cược và đua ngựa chưa hoàn thiện nên đối tác nước ngoài rút lui.

Năm 2007, Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourist) và Công ty Global Consultant Network (Hàn Quốc) đề xuất tiếp tục nghiên cứu dự án trên. Tháng 9/2019, Thủ tướng có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Một năm sau, Hà Nội bổ sung dự án tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa Sóc Sơn vào đề cương điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô đến 2020, định hướng 2030.

Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng, trường đua ngựa Sóc Sơn có mức đầu tư khoảng 420 triệu USD, có thể thu hút 5.000 lao động trực tiếp và 20.000 đến 25.000 lao động gián tiếp. Tổ hợp dự kiến hoạt động sau năm 2021, nhưng gặp một số khó khăn nên chưa thể triển khai.

Giữa năm 2022, Hà Nội kiến nghị Thủ tướng gỡ khó việc thu hồi 125 ha đất để thực hiện dự án. Đến tháng 1/2024, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án được UBND huyện Sóc Sơn cũ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng.