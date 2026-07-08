Bão lũ gây thiệt hại nặng nề, Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu dốc toàn lực cứu hộ

ANTD.VN - Mưa lớn diện rộng và bão Maysak gây lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Nam và miền Trung Trung Quốc, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt do bão Maysak tại Nam Ninh

Khu vực tâm lũ nặng nhất tập trung ở Quảng Tây và tỉnh Hồ Bắc.

Tại Quảng Tây, mưa lớn liên tiếp do bão Maysak đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Chính quyền khu vực đã nâng mức ứng phó lũ lụt lên cấp cao nhất ở thủ phủ Nam Ninh.

Lực lượng cứu hộ di dời người dân bị mắc kẹt tại huyện Binyang, thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc

Đoạn video do CCTV phát cho thấy dòng nước bùn đục cuồn cuộn tràn qua tường bê tông của một hồ chứa bị vỡ ở phía Nam Quảng Tây. Lực lượng cứu hộ mặc áo phao tìm kiếm người mất tích trên xuồng bơm hơi, trong khi các điểm lánh nạn khẩn cấp được dựng lên cho dân.

Mưa lớn gây ngập lụt diện rộng ở Nam Ninh

Tính đến tối 7-7, khoảng 130.000 người đã được sơ tán. Tuy nhiên vẫn còn 11 người mất tích. Mưa lũ đã làm ngập hơn 5.260 ha đất nông nghiệp, 40 sông và kênh rạch ở Quảng Tây đang ở trên mức báo động.

Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Li Guoying cảnh báo, mực nước tại trạm thủy văn Guigang ở Quảng Tây dự kiến vượt mức báo động hơn 6m vào tối 7-7. "Do mưa lớn kéo dài và lũ ở mức cao trong thời gian dài, sự an toàn của hồ chứa và đê điều đang đối mặt thách thức nghiêm trọng" - ông Li Gouying nói.

Lực lượng cứu hộ di tản người dân bị mắc kẹt tại thành phố Tần Châu, Quảng Tây

Tại tỉnh Hồ Bắc, mưa giông kèm gió giật mạnh đã làm 11 người chết và 331 người bị thương, 1 người vẫn mất tích. 4.800 ngôi nhà bị hư hại, 22 căn bị sập. Lốc xoáy cũng được ghi nhận tại một số khu vực.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường khu vực sạt lở tỉnh Cam Túc

Riêng tại tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc, một vụ sạt lở đất xảy ra ngày 7-7 tại một thôn gần thành phố Long Nam đã khiến 5 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 12 người còn mất tích. Theo thông tin ban đầu có 33 người được báo mất tích, 21 người đã được tìm thấy.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 7-7 yêu cầu các lực lượng cứu hộ dốc toàn lực tổ chức các hoạt động ứng phó khẩn cấp, ưu tiên tìm kiếm người mất tích và đảm bảo an toàn cho người dân vùng lũ.

Ông Tập Cận Bình nêu rõ những ngày qua, mưa lớn và gió mạnh đã gây ra hàng loạt thảm họa, bao gồm vỡ đập và lở đất tại các khu vực như Quảng Tây, Hồ Bắc và Cam Túc, dẫn đến thiệt hại lớn về người và tài sản.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải dốc toàn lực tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn và cứu trợ khẩn cấp, tích cực điều trị cho người bị thương cũng như bố trí nơi ở cho người dân bị ảnh hưởng, nhằm giảm thiểu tối đa thương vong và ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp.

Ít nhất 5 người thiệt mạng do sạt lở đất ở Cam Túc

Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn vẫn tiếp diễn đến ngày 9-7 tại khu vực ven biển và phía Đông Quảng Tây, cũng như phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông.

Trước đó, tháng 5-2026, mưa lớn tại miền Trung và miền Nam Trung Quốc cũng đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.