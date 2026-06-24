Vừa ghi cú đúp, Ronaldo đã ngầm hẹn Messi ở chung kết World Cup

ANTD.VN - Thay vì nói về những kỷ lục vừa thiết lập hay cuộc đua Vua phá lưới đang nóng lên từng ngày sau khi lập cú đúp vào lưới Uzbekistan, Cristiano Ronaldo lại gây chú ý với những chia sẻ về Lionel Messi và viễn cảnh được đối đầu đại kình địch trong trận chung kết World Cup.

Cú đúp bàn thắng góp phần giúp Bồ Đào Nha hạ Uzbekistan 5-0 không chỉ giúp đội bóng áo bã trầu tiến gần hơn tới vòng 1/16, mà còn đưa CR7 đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

Ronaldo đã nghĩ về chung kết World Cup 2026 với Messi

Trong bối cảnh Lionel Messi đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 5 bàn thắng, CR7 liên tục nhận được những câu hỏi về các đối thủ khi trận đấu khép lại. Tuy nhiên, đội trưởng Bồ Đào Nha không tỏ ra quá hào hứng.

"Tôi không quan tâm người khác làm gì. Mbappe cũng ghi bàn, Haaland cũng ghi bàn", Ronaldo ngắn gọn.

Ronaldo cho biết anh luôn cố gắng tập trung vào những điều có thể kiểm soát thay vì bị cuốn theo những cuộc so sánh hay áp lực từ bên ngoài: "Tôi vẫn thường nói với các đồng đội rằng chúng ta không thể kiểm soát những gì xảy ra bên ngoài. Điều quan trọng nhất là kiểm soát chính mình. Tôi luôn cố gắng làm điều đó. Những lời chỉ trích đôi khi lại trở thành động lực để bản thân tiến bộ hơn".

Dẫu vậy, khi được hỏi về khả năng tái ngộ Messi trong trận chung kết World Cup 2026, Ronaldo đã có câu trả lời khiến nhiều người hâm mộ thích thú: "Đó sẽ là điều tuyệt vời".

"Điều quan trọng nhất lúc này là trận đấu hôm nay. Chúng tôi cần vượt qua vòng bảng trước đã. Sau đó mới nghĩ tới những thử thách tiếp theo", CR7 thêm vào.

Đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha cũng chia sẻ về những gì xảy ra sau trận hòa Congo: "Chúng tôi biết những lời chỉ trích sẽ xuất hiện. Nhưng toàn đội đã làm việc chăm chỉ, cải thiện nhiều điều và thể hiện điều đó trên sân. Đôi khi những thời điểm khó khăn lại mang đến điều tích cực".

Với cú đúp trước Uzbekistan, Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 10, vượt huyền thoại Eusebio để trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu. Anh cũng tiếp tục nới rộng kỷ lục về số bàn thắng quốc tế với 145 pha lập công cho đội tuyển quốc gia.