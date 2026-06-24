Messi tuổi 39 và sức nóng cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026

ANTD.VN - World Cup 2026 chưa đi hết vòng bảng song cuộc đua "Chiếc giày vàng" đã sớm nóng với sự góp mặt của một loạt ứng viên như Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Harry Kane...

Hiếm khi nào cuộc đua danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2026 (dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải) lại sớm khốc liệt, trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi như lúc này tại World Cup 2026, khi các tiền đạo hàng đầu đua nhau tỏa sáng.

Lionel Messi, người đón sinh nhật tuổi 39 vào hôm nay (24-6) vừa đi vào lịch sử World Cup khi chạm mốc 18 bàn sau 6 kỳ World Cup, qua đó trở thành Chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Messi đón sinh nhật tuổi 39 bằng màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2026

Cú hat-trick vào lưới Algeria cùng 2 bàn thắng tung lưới tuyển Áo giúp siêu sao người Argentina có khởi đầu tốt nhất sự nghiệp tại một kỳ World Cup, đồng thời đưa anh trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới - Chiếc giày vàng kỳ World Cup này.

Lịch sử World Cup từng chứng kiến kỷ lục ghi 13 bàn trong một kỳ World Cup đến từ tuyển thủ Pháp - Just Fontaine năm 1958. Huyền thoại bóng đá Đức - Gerd Muller là người cuối cùng ghi được số bàn thắng hai chữ số, tại giải đấu năm 1970 ở Mexico, khi ông ghi được 10 bàn.

Kỷ lục ghi bàn mới đang được kỳ vọng thiết lập bởi Messi - người đã có 5 bàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên.

World Cup 2026 lần đầu tăng lên 48 đội, kéo theo hành trình tới chung kết dài thêm 1 trận so với các kỳ trước. Trường hợp Argentina vào chung kết, phía trước Messi sẽ còn 6 trận đấu để ngôi sao 39 tuổi có thể xô đổ kỷ lục 13 bàn tồn tại suốt 68 năm qua.

Messi đang chiếm ưu thế song cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026 mới chỉ khởi đầu và dự báo sẽ rất khốc liệt phía trước

Tất nhiên, cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026 không chỉ dành riêng cho Messi, khi lúc này, chạy đua cùng anh là một loạt ứng viên khác.

Kylian Mbappe (Pháp) - người giành Chiếc giày vàng World Cup 2022 với 8 bàn thắng, cũng đang vào guồng khi ghi 4 bàn sau 2 lượt trận. Cùng thành tích này còn có ngôi sao tuyển Na Uy - Erling Haaland.

Bám đuổi ngay sau là Deniz Undav (Đức) và Jonathan David (Canada) với cùng 3 bàn thắng, và đều đang cùng đội nhà tiến vào vòng đấu loại trực tiếp để nối dài thành tích cá nhân.

Không thể bỏ qua siêu sao Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo hay Harry Kane của tuyển Anh với 2 bàn thắng.



Theo tờ AP nhận định dựa trên triển vọng tiến sâu vào giải đấu, đối thủ cạnh tranh tiềm năng nhất của Messi chính là Mbappe, người đã ghi 8 bàn thắng bốn năm trước tại Qatar để giành Chiếc giày vàng.



Cầu thủ 27 tuổi này hiện là người ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Pháp, chỉ còn kém tổng số bàn thắng World Cup trong sự nghiệp của Messi hai bàn, và đang tạm kém 1 bàn ở cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026.

World Cup 2026 còn dài phía trước để các ứng viên đua danh hiệu cá nhân cao quý Chiếc giày vàng, cũng là cơ hội để người hâm mộ toàn thế giới thưởng thức cuộc cạnh tranh khốc liệt bậc nhất và rất có thể là một kỷ lục ghi bàn mới tại giải đấu.