Lực lượng 141 "phủ kín" các tuyến trọng điểm, giữ bình yên Thủ đô dịp 2-9

ANTD.VN - Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay, lực lượng 141 - CATP Hà Nội đồng loạt tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp công khai và hóa trang, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, nhất là những nhóm đối tượng tụ tập, mang theo hung khí, gây rối TTCC.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, Ban Chỉ đạo 141 CATP đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT, TTCC.

Trong suốt thời gian cao điểm, 100% các tổ công tác 141 được tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý các vi phạm ngay từ cơ sở. Trọng tâm là các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, mang theo hung khí "dạo phố"; các nhóm điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây mất TTCC, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông hoặc phát sinh các vụ việc cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm tra đêm, nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm

Điểm đáng chú ý trong phương án của lực lượng 141 là việc kết hợp tuần tra hóa trang với tuần tra công khai, nhận diện sớm các nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Các tổ công tác được bố trí trên những tuyến giao thông huyết mạch, các tuyến xuyên trục, xuyên tâm, khu vực cửa ngõ ra vào Thủ đô.

Với phương châm chủ động từ sớm, từ xa, các tổ công tác tập trung phát hiện, ngăn chặn ngay từ khi các nhóm đối tượng có dấu hiệu tụ tập; kịp thời "chia cắt", không để hình thành những nhóm đông người di chuyển trên đường phố, hạn chế nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp về ANTT.

Qua đó, hoạt động của lực lượng 141 không chỉ hướng tới việc xử lý một hành vi vi phạm cụ thể, mà còn tạo sức răn đe, phòng ngừa chung, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Tập trung kiểm tra các thanh thiếu niên nhằm ngăn chặn các đối tượng tụ tập, gây rối trật tự công cộng

Với sự chủ động, quyết liệt, các tổ công tác 141 cũng đã phát hiện một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong những ngày nghỉ lễ. Cụ thể:

Khoảng 23h20 ngày 31-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Đặng Phúc Thông, địa bàn xã Phù Đổng, Hà Nội, tổ công tác Y3/141 – CATP Hà Nội phát hiện nam thanh niên tên Trần Đức Quyền, SN 2007, trú tại Phù Khê, Bắc Ninh có hành vi đánh bạc qua mạng internet.

Riêng trong ngày 31-8, Quyền khai đã hai lần nạp tổng cộng 3 triệu đồng vào tài khoản để tham gia cá cược bóng đá với nhiều mức tiền khác nhau. Lịch sử giao dịch và lịch sử cá cược được hiển thị trên tài khoản.

Kiểm tra đêm, lực lượng 141 phát hiện thanh niên "xuống tiền" cá độ bóng đá qua mạng

Mua "hung khí nóng" để "phòng thân", người đàn ông 4 tiền án bị 141 phát hiện lúc rạng sáng

Đến rạng sáng 1-9, tổ công tác Y17 cũng phát hiện, bắt giữ người đàn ông 38 tuổi là Lê Tuấn Thường (trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội). Người này đã có 4 tiền án và 1 tiền sự. Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ trong cốp xe của đối tượng 1 con dao, được Thường khai mua trên mạng xã hội mang theo bên mình để "phòng thân".

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, "quả đấm thép" 141 đã và đang cùng toàn lực lượng Công an Hà Nội giữ bình yên cho Thủ đô, để người dân đón Tết Độc lập trong an vui



Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội khẳng định, với vai trò là "quả đấm thép" trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, lực lượng 141 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, địa bàn, không để các nhóm đối tượng lợi dụng thời gian nghỉ lễ để tụ tập, gây rối, mang theo hung khí hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng toàn lực lượng Công an Thủ đô, lực lượng 141 quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn trên từng tuyến đường, từng địa bàn, để nhân dân Thủ đô và du khách đón Tết Độc lập trong không khí an vui, bình yên.