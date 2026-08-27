Cảnh báo thủ đoạn "công nghệ hóa" đánh bạc trên không gian mạng

ANTD.VN - Qua đấu tranh Chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, số lô, số đề trên không gian mạng quy mô lớn, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã làm rõ nhiều phương thức, thủ đoạn mới nổi lên, trong đó các đối tượng triệt để lợi dụng công nghệ thông tin để “công nghệ hóa”, tự động hóa, mở rộng quy mô và che giấu hoạt động phạm tội.

Các đối tượng đã "công nghệ hóa" toàn bộ quy trình phạm tội. Thay vì gặp mặt ghi phơi truyền thống, đường dây này dùng Bot Telegram, website và ứng dụng bảo mật để tự động nhận cược, tính toán tiền thắng thua và phân tán dòng tiền qua các tài khoản ẩn danh. Mô hình được tổ chức nhiều tầng nấc nhằm che giấu kẻ cầm đầu.

Cơ quan Công an cảnh báo hành vi mua bán, cho mượn tài khoản ngân hàng, SIM điện thoại có thể bị xử phạt hành chính đến 200 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tới 7 năm tù. Việc cá cược "cho vui" với số tiền nhỏ vẫn bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng; nếu cược trên 5 triệu đồng hoặc dùng Internet đánh bạc có thể đối mặt mức án 7 năm tù.

Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối thực hiện nguyên tắc: Không tham gia - Không tiếp tay - Không che giấu - Chủ động tố giác tội phạm.