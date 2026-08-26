Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia quy mô 500 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” trên mạng Internet; đồng thời khởi tố 14 bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua các cổng game “KUBET.net” và “B52.club.bid”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Đài Loan đã thuê nhóm đối tượng người Việt Nam thông qua phần mềm Telegram, sử dụng hình thức mua bán tiền điện tử để thực hiện việc chuyển, nhận tiền phục vụ hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Từ tháng 9/2024 đến tháng 1/2025, nhóm đối tượng người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1989, trú tại Hà Nội cầm đầu đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau; đồng thời thuê một căn hộ tại Chung cư Greenstar, Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội làm địa điểm hoạt động.

Các đối tượng trong vụ án.

Để duy trì hoạt động liên tục, các đối tượng chia thành 2 ca, hoạt động 24/24 giờ, thực hiện theo dõi, chuyển, nhận tiền và quét mã sinh trắc học trên các tài khoản ngân hàng. Qua điều tra bước đầu, cơ quan Công an xác định hoạt động của đường dây liên quan khoảng 131.320 tài khoản đánh bạc, với tổng số tiền đánh bạc khoảng 500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng hàng trăm tài khoản khác nhau làm tài khoản trung gian, liên tục chuyển tiền qua lại nhằm che giấu dấu vết và gây khó khăn cho công tác phát hiện, xác minh, điều tra.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, xác minh các tài khoản trung gian và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của các cổng game “KUBET.net” và “B52.club.bid”; đồng thời làm rõ các dấu hiệu của hành vi rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật khác để xử lý nghiêm theo quy định.