Lịch âm hôm nay 7/6/2026: Những khung giờ may mắn giúp công việc hanh thông

ANTD.VN - Ngày 7/6/2026 không chỉ được nhiều người quan tâm khi xem giờ đẹp, hướng xuất hành mà còn gắn với nhiều sự kiện lịch sử đáng chú ý của Việt Nam và thế giới.

Ngày 7/6/2026 dương lịch tương ứng ngày 22/4 năm Bính Ngọ âm lịch. Theo quan niệm lịch cổ phương Đông, đây là ngày thích hợp cho các hoạt động giao dịch, gặp gỡ đối tác, xử lý công việc tồn đọng và xuất hành ngắn ngày.

Hình minh họa

Ngày 7/6/2026 là ngày tốt hay xấu?

Ngày 7/6 được đánh giá là tương đối thuận lợi đối với các công việc thường nhật và những kế hoạch cần sự ổn định.

Những việc phù hợp:

✓ Xử lý hồ sơ, giấy tờ

✓ Gặp gỡ khách hàng, đối tác

✓ Hoàn thiện kế hoạch công việc

✓ Xuất hành ngắn ngày

✓ Giao dịch quy mô vừa và nhỏ

Những việc nên cân nhắc:

⚠ Đầu tư tài chính lớn

⚠ Mở rộng kinh doanh quy mô lớn

⚠ Các quyết định mang tính bước ngoặt dài hạn

Giờ hoàng đạo ngày 7/6/2026

⏰ 1h – 3h

⏰ 5h – 7h

⏰ 9h – 11h

⏰ 13h – 15h

⏰ 17h – 19h

⏰ 21h – 23h

Hướng xuất hành tốt

🧭 Hỷ thần: Đông Bắc

🧭 Tài thần: Chính Nam

Lời khuyên trong ngày

Đây là thời điểm phù hợp để hoàn thiện các công việc còn dang dở, xử lý kế hoạch tồn đọng và chuẩn bị cho các mục tiêu mới trong tuần tới.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

7/6/1994: Việt Nam và Slovenia thiết lập quan hệ ngoại giao

Việt Nam và Slovenia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ.

Sự kiện góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các quốc gia châu Âu trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

7/6/1986: Khai mạc triển lãm thành tựu khoa học kỹ thuật toàn quốc lần thứ nhất

Tại Hà Nội diễn ra triển lãm thành tựu khoa học kỹ thuật toàn quốc lần đầu tiên.

Đây là dịp giới thiệu những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của Việt Nam thời kỳ đổi mới.

7/6/1971: Quốc hội khóa IV họp kỳ thứ nhất

Từ ngày 7 đến 10/6/1971, Quốc hội khóa IV nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiến hành kỳ họp đầu tiên.

Kỳ họp xem xét nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

7/6/1970: Việt Nam và Somalia thiết lập quan hệ ngoại giao

Việt Nam và Somalia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ.

7/6/1957: Thành lập Viện Nghiên cứu Đông y

Chính phủ Việt Nam quyết định thành lập Viện Nghiên cứu Đông y tại Hà Nội, trực thuộc Bộ Y tế.

Đây là cơ sở nghiên cứu đầu ngành về y học cổ truyền Việt Nam.

7/6/1151: Thiền sư Viên Thông viên tịch

Ông sinh năm 1080 tại vùng đất nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, là một cao tăng nổi tiếng, được triều đình nhà Lý trọng vọng và phong Quốc sư.

Sự kiện quốc tế

7/6/2006: Thủ lĩnh Al-Qaeda tại Iraq bị tiêu diệt

Abu Musab al-Zarqawi bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Không lực Hoa Kỳ gần Baqubah, Iraq.

Sự kiện được xem là bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq.

7/6/1991: Núi lửa Pinatubo phun trào

Núi Pinatubo phun trào mạnh, tạo cột tro bụi cao khoảng 7 km.

Đây là một trong những vụ phun trào núi lửa lớn nhất thế kỷ XX.

7/6/1967: Israel tiến vào Jerusalem

Trong Chiến tranh Sáu ngày, quân đội Israel tiến vào Jerusalem, tạo nên bước ngoặt lớn trong lịch sử Trung Đông hiện đại.

7/6/1942: Trận Midway

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Hải quân Hoa Kỳ đánh bại cuộc tấn công của Hải quân Nhật Bản tại Trận Midway.

Nhiều nhà sử học coi đây là một trong những trận hải chiến quan trọng nhất của Thế chiến II.

7/6/1692: Động đất tại Jamaica

Một trận động đất lớn xảy ra tại Port Royal, Jamaica.

Chỉ trong vài phút, khoảng 1.600 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương nặng, biến đây thành một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất khu vực Caribe thời bấy giờ.