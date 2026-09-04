Hà Nội hoàn thành đưa vào sử dụng 4 trường THPT mới, mở rộng gần 590 trường học

ANTD.VN - Năm học mới 2026-2027, Hà Nội sẽ đưa vào sử dụng 4 trường THPT công lập xây mới, đồng thời hoàn thành nâng cấp, cải tạo gần 590 trường học các cấp. Qua đó, bổ sung thêm gần 1.400 phòng học mới cho toàn thành phố.

Năm học 2026-2027, TP Hà Nội đã xây mới và hoàn thành đưa vào sử dụng 4 trường THPT công lập để tăng thêm cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập. Bốn trường mới gồm: Trường THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa); Trường THPT Việt Hùng (xã Đông Anh); Trường THPT Đặng Trần Đức (phường Vĩnh Hưng); Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu (xã Minh Châu).

4 trường trung học phổ thông công lập được đưa vào hoạt động ngay đầu năm học mới giúp bổ sung khoảng 150 phòng học. Điều này trực tiếp hạ nhiệt độ nóng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vốn cực kỳ căng thẳng tại các khu vực đô thị hóa nhanh.

Song song với việc xây mới, thành phố đã hoàn thành nâng cấp, cải tạo 587 cơ sở giáo dục các cấp. Riêng khối THPT bàn giao 32 công trình trọng điểm, bổ sung thêm 207 phòng học đạt chuẩn.

Tổng cộng gần 1.400 phòng học mới đưa vào sử dụng trong đợt này giúp Hà Nội giải quyết bài toán quá tải hạ tầng trước áp lực tăng thêm khoảng 38.000 học sinh toàn thành phố. Việc đầu tư đồng bộ từ nội thành đến ngoại thành không chỉ thu hẹp khoảng cách vùng miền mà còn đảm bảo sĩ số lớp học tiến gần hơn tới tiêu chuẩn quốc gia. Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dự báo biến động dân số để chủ động phân bổ ngân sách đầu tư cho các giai đoạn tiếp theo.