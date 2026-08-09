Thư cảm ơn của người dân – nguồn động viên để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ

ANTD.VN - Ngày 9/8/2026, Công an xã Bình Minh đã nhận được thư cảm ơn của anh Trần Hùng Cường, cư trú tại Tổ dân phố số 3, Khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội, bày tỏ sự cảm kích và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bình Minh cùng Đội 6 - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ tài sản của Nhân dân.

Ngày 9/8/2026, Công an xã Bình Minh đã nhận được thư cảm ơn của anh Trần Hùng Cường, cư trú tại Tổ dân phố số 3, Khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội, bày tỏ sự cảm kích và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bình Minh cùng Đội 6 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ tài sản của Nhân dân.

Nội dung thư cảm ơn của anh Trần Hùng Cường gửi tới lực lượng làm nhiệm vụ

Trước đó, ngày 7/8/2026, anh Trần Hùng Cường phát hiện xe ô tô VinFast VF5 của mình bị kẻ gian tháo trộm 2 bánh xe bên trái khi đang đỗ tại khu đô thị Thanh Hà. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Minh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Đội 6 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội tổ chức truy xét, làm rõ đối tượng gây án và thu hồi đầy đủ tài sản để trao trả cho người bị hại.

Hiện trường kẻ gian tháo trộm 2 bánh xe bên trái khi đang đỗ tại khu đô thị Thanh Hà

Trong thư cảm ơn, anh Trần Hùng Cường bày tỏ sự xúc động trước tinh thần làm việc trách nhiệm, tận tụy, khẩn trương của lực lượng Công an. Anh cho biết việc nhanh chóng tìm lại được tài sản không chỉ giúp gia đình giảm bớt thiệt hại mà còn củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Anh Trần Hùng Cường nhận lại tài sản và gửi thư cảm ơn lực lượng Công an sau khi vụ việc được nhanh chóng điều tra, làm rõ

Những lời động viên, ghi nhận của người dân là nguồn cổ vũ to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bình Minh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là động lực để lực lượng Công an tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, bình yên trên địa bàn.

Công an xã Bình Minh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành của Nhân dân và sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân Thủ đô.