Chủ động phòng ngừa cháy, nổ tại các cửa hàng xăng dầu

ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, ngày 2-9-2026, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiến hành kiểm tra an đảm bảo an toàn PCCC tại các cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 78

Xăng, dầu là mặt hàng có nguy cơ cháy, nổ cao, trong đó hơi xăng có khả năng phát tán nhanh và dễ bắt cháy khi gặp nguồn lửa, nguồn nhiệt hoặc tia lửa điện. Do đó, công tác bảo đảm an toàn PCCC tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu luôn được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chú trọng kiểm tra, hướng dẫn thường xuyên.

Tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 78, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC; hệ thống điện, thiết bị điện; khu vực bể chứa, cột bơm, khu vực nhập - xuất xăng dầu và các điều kiện bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động.

Cùng với đó, hệ thống báo cháy, chữa cháy, phương tiện chữa cháy tại chỗ cũng được kiểm tra, đánh giá khả năng hoạt động khi có sự cố. Các nội quy, biển báo, tiêu lệnh PCCC, việc quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, lối thoát nạn và những yếu tố có thể phát sinh tia lửa đều được lực lượng chức năng rà soát.

Qua kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã hướng dẫn người đứng đầu cơ sở kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót; đồng thời lưu ý việc thường xuyên tự kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC trong quá trình kinh doanh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng yêu cầu cơ sở duy trì việc bảo dưỡng hệ thống, phương tiện PCCC; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, không để phát sinh các yếu tố mất an toàn trong khu vực kinh doanh, nhập và xuất xăng dầu.

Hoạt động kiểm tra, hướng dẫn và tuyên truyền được triển khai nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và người lao động, qua đó chủ động phát hiện, xử lý ngay từ ban đầu các nguy cơ cháy, nổ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và giữ vững an ninh, an toàn trên địa bàn.