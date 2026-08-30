Triệt phá đường dây bán ma túy qua mạng xã hội

ANTD.VN - Từ những tài khoản mạng xã hội, các đối tượng móc nối, rao bán nhiều loại ma túy, Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ đường dây, đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Hai đối tượng liên quan

Lộ diện từ một vụ vận chuyển ma túy

Ngày 30-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, xảy ra tại phường Yên Sở, Hà Nội; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Trong đó, Lưu Quốc Luật (SN 1987) và Nguyễn Thị Nhung (SN 2001), cùng trú tại phường Yên Sở; Vũ Quang Trường (SN 1992, trú tại phường Định Công, Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Vũ Tiến Lương (SN 1997, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo điều tra, khoảng 9h15 ngày 16-12-2025, tổ công tác Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư đường Đỗ Mười - Yên Sở thì phát hiện Vũ Tiến Lương có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ trong người Lương 2 túi tinh thể và 5 viên ma túy tổng hợp. Khai thác nhanh, Lương khai đang vận chuyển số ma túy trên đến số 17, ngõ 98 phố Trịnh Đình Cửu để giao cho Vũ Quang Trường.

Từ lời khai của Lương, tổ công tác khẩn trương xác minh, tổ chức truy xét. Đến khoảng 12h cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện tại số nhà 17 có Vũ Quang Trường cùng Lê Văn Hưởng (SN 1993, trú tại xã Nam Phú, Hà Nội) và Trần Văn Dương (SN 1995, ở Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa).

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Trường mua ma túy từ Lưu Quốc Luật và Nguyễn Thị Nhung. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Luật và Nhung lần lượt bị triệu tập, qua đó đường dây mua bán trái phép chất ma túy được làm rõ.

Dùng mạng xã hội làm “chợ” ma túy

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 6-2025, Luật được một người quen ngoài xã hội tên Thắng rủ tham gia mua bán ma túy. Theo thỏa thuận, Thắng cung cấp ma túy cho Luật cất giữ, sau đó Luật tìm khách bán lại và hưởng từ 20-30% số tiền thu được.

Để phục vụ hoạt động phạm tội, đầu tháng 9-2025, Luật nhờ người khác đứng tên thuê một căn nhà trọ tại thôn Tương Chúc, xã Nam Phủ làm nơi cất giấu ma túy. Mỗi khi Thắng chuyển “hàng” đến, gồm ketamine, methamphetamine, MDMA, heroin và một số loại ma túy khác, Luật cất giấu trong tủ gỗ tại phòng trọ.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm khách mua. Khi có người liên hệ, Luật trực tiếp hoặc chỉ đạo đồng bọn chuẩn bị, giao ma túy theo số lượng đã thỏa thuận.

Tang vật vụ án

Đến tháng 10-2025, Luật rủ Nguyễn Thị Nhung tham gia bán ma túy với tiền công khoảng 9-10 triệu đồng mỗi tuần. Nhung đồng ý và nhiều lần nhận ma túy từ Luật để đóng gói, mang đi giao cho khách. Luật còn giao chìa khóa phòng trọ cho Nhung để đối tượng này lấy ma túy khi khách đặt mua số lượng lớn.

Trong số những khách thường xuyên mua ma túy của Luật có Vũ Quang Trường. Tối 15-12-2025, Trường sử dụng tài khoản Zalo cá nhân liên hệ với Luật đặt mua 7 triệu đồng ketamine. Luật đồng ý và chỉ đạo Nhung mang ma túy đến khu chung cư Phương Đông trên đường Trần Thủ Độ giao cho Trường.

Khoảng 8h30 ngày 16-12-2025, Trường tiếp tục liên hệ đặt mua 5 gam ma túy đá với giá 2,5 triệu đồng. Sau khi nhận chỉ đạo, Nhung chuẩn bị ma túy để giao. Trường sau đó gọi Vũ Tiến Lương đến nhận “hàng” mang về. Trên đường vận chuyển, Lương bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định Lương đã vận chuyển trái phép 5,28 gam Methamphetamine; Trường đặt mua 7,71 gam Methamphetamine và cất giữ 12,570 gam Ketamine; Nhung và Luật đã mua bán tổng cộng 2.080,85 gam ma túy gồm Ketamine, Methamphetamine, MDMA và Heroin.

Với phương thức hoạt động tinh vi, sử dụng mạng xã hội để tìm khách và tổ chức giao nhận ma túy, đường dây đã bị lực lượng Cảnh sát ma túy Công an TP Hà Nội kịp thời phát hiện, triệt phá. Hồ sơ vụ án hiện đã được chuyển sang Viện KSND TP Hà Nội để truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật.